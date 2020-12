Ascolti tv 28 dicembre 2020, GF Vip battuto: Maria non basta, chi ha vinto

Chi ha vinto gli ascolti tv di ieri lunedì 28 dicembre 2020? Durante la ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 5 non è bastata la presenza di Maria De Filippi per trionfare nella prima serata. Infatti, al primo posto si è piazzato il film La Bella e la Bestia, trasmesso su Rai 1. Scendendo nel dettaglio, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.663.000 di telespettatori, registrando uno share del 20.2%. Invece, il film che racconta la storia di una delle favole più amate di sempre ha intrattenuto quasi 5 milioni di telespettatori: 4.819.000 di telespettatori con il 20% di share.

Una puntata ricca di colpi di scena quella del programma Mediaset condotto da Signorini andata in onda ieri, che ha conquistato il secondo posto nei dati degli ascolti televisivi. Intanto, su Rai 2 Pixels ha tenuto compagnia a 1.109.000 di telespettatori con il 4.9% di share. Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno su Italia 1 ha registrato una media di 1.210.000 di telespettatori con il 5.6% di share. La miniserie Maria Teresa 2 su Rai 3 ha conquistato la presenza di soli 905.000 telespettatori con il 3.4% di share. Quarta Repubblica su Rete 4 ha informato 1.284.000 di telespettatori con il 5.8% di share. Sul Nove, invece, The best of Aldo, Giovanni e Giacomo ha intrattenuto 987.000 telespettatori con il 4% di share.

Nell’access prime time Soliti Ignoti ha giocato insieme a quasi 6 milioni di telespettatori: 5.956.000 di telespettatori con il 21.4%. Dall’altra parte, Striscia la notizia ha intrattenuto 4.882.000 di telespettatori con il 17.5% di share. Nel preserale L’Eredità – La sfida dei 7 ha tenuto compagnia a 3.773.000 di telespettatori (18.6%) e L’Eredità a 5.501.000 (23.3%). La replica di Caduta Libera – Inizia la sfida ha giocato insieme a 2.319.000 di telespettatori (12.1%) e Caduta Libera con 3.880.000 (16.8%).

Nel pomeriggio sono stati registrati i seguenti dati, tra film e soap in onda nelle principali reti televisive:

Oggi è un altro giorno – 2.023.000 di telespettatori (12.1%);

Dreams Road – 1.320.000 di telespettatori (9.1%);

La vita diretta – 2.640.000 di telespettatori (15.7%);

Beautiful – 3.036.000 di telespettatori (15.7%);

Una Vita – 2.593.000 di telespettatori (14.4%);

Lettera di Natale – 1.994.000 di telespettatori (12.9%);

Miracoli di Natale – 1.665.000 di telespettatori (10.2%);

Un Natale mai raccontato – 700.000 telespettatori (4.1%);

Una corona per Natale – 1.343.000 di telespettatori (9.1%).