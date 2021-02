GF Vip Zorzi ha detto ciò che molti pensano ma non dicono sui ‘Prelemi’

Tommaso Zorzi cinico, come al solito. Il cinismo, però, non per forza è un difetto, laddove ci si pigli. E spesso l’influencer milanese ci piglia. Sarà anche per questo che è tanto amato. L’ultimo suo intervento dall’alto tasso caustico è quello che ha preso di mira Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che sono apparsi un poco frastornati dopo che nella mattina odierna un paio di aerei hanno sorvolato la Casa più spiata d’Italia. “Elisabetta Gregoraci, l’emozione più bella del GF. Fan”, ha recitato il primo a cui ne ha fatto seguito un altro: “Eli e Ariadna (Gregoraci e Romero, ex di Pierpaolo, ndr) donne top. We love you”.

A parte la questione piuttosto comica del fatto che la Gregoraci continui a incassare tali attestati di stima da parte dei fan nonostante non sia più nella Casa da settimane, a colpire è stato l’atteggiamento di Pretelli e Salemi. Entrambi si sono un poco incupiti nel leggere i messaggi aerei. E su tale comportamento è giunta l’analisi ‘spietata’ di Zorzi che, in cucina, innanzi a Rosalinda Cannavò, Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga, ha detto:

“Sembrano veramente dei burattini da fuori. Tiri un filo e sono tristi. Ne tiri un altro e sono felici. Poi ne ritiri un altro e tornano tristi. Se arriva un aereo positivo, ‘grazie’ e poi “l’amore trionfa”. Poi ne arriva uno negativo, uno a destra e uno a sinistra e muti in un angolo”.

Zorzi caustico e cinico, ma anche Zorzi lucido. Eh sì, perché non sono pochi coloro che la pensano proprio come lui, anche se non lo dicono. E pure all’interno della Casa c’è qualcuno che sottoscriverebbe le sue parole, nonostante stia più ‘coperto’ con le dichiarazioni.

D’altra parte quello sollevato da Tommaso è un tema ben più complesso. Pone cioè il focus su quanto l’esposizione mediatica vada a interferire con i sentimenti. Pretelli e Giulia non sono altro che esempi di come i riflettori possano mettere in crisi convinzioni ed emozioni, mandando in confusione le persone coinvolte direttamente. Esse stesse vanno in cortocircuito, dubitando costantemente di sé.

Il limite è sottile e tutt’altro che facilmente individuabile: dove inizia il vero sentimento? Le telecamere quanto influiscono sullo spingere ad invaghirsi? E tale situazione quanto pesa sulle scelte personali? Il caso ‘Prelemi’ torna utile come esempio: se si fossero incontrati fuori dal GF Vip si sarebbero innamorati? La risposta non c’è ma…

Ricordiamo che in gioco, oltre all’amore, c’è altro per chi partecipa a un reality e per chi fa tv: visibilità e interessi economici (è banale ma utile sottolineare che una coppia dal sapore romantico ha più seguito social e riceve più inviti per ospitate tv, il che significa più cachet). Quindi non esiste l’amore vero sbocciato in tv? Sì, ma è molto più difficile riconoscerlo. Invece è molto più facile prendere qualche granchio.