Tommaso Zorzi, flirt con Gabriel Garko? Stefania Orlando svela la verità

Archiviata l’esperienza alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, c’è da capire quali saranno le storie e i rapporti che possano continuare ad alimentare il gossip nei prossimi mesi. Il settimanale Chi ha lanciato una bomba su una strana coppia: flirt tra Tommaso Zorzi e Gabriel Garko? I due sono legati da un rapporto d’amicizia e sono stati immortalati in giro insieme a Milano. Un legame inaspettato soprattutto alla luce delle parole di Zorzi che aveva commentato il coming out di Garko al GF Vip. Ai tempi della sua permanenza tra le quattro mura di Cinecittà aveva ironizzato sulla questione, rimandando come l’omosessualità dell’attore fosse un fatto noto nell’ambiente dello spettacolo, come quasi a voler sottolineare che non ci fosse bisogno di farlo.

Dopo la fine del reality i due sembrano essere chiariti davanti a una tazza di caffè presso l’albergo dove Gabriel alloggia per lavoro. Cosa c’è davvero tra loro? A rompere il silenzio è stata Stefania Orlando in una intervista rilasciata a Vanity Fair. L’ex concorrente della versione Vip del reality più spiato d’Italia ha spiegato che si è favoleggiato tanto di questo incontro sui social, ma semplicemente è successo che Zorzi è andato a cena da lei e il fatto che conosca anche Garko è un altro discorso. Sui social, infatti, Stefania si era mostrata con entrambi in giorni diversi.

Garko coming out, Stefania Orlando: “Si sentiva pronto per farlo”

Per Stefania Orlando il coming out di Gabriel Garko è stata una bella pagina televisiva. Crede che abbia sentito l’esigenza di farlo perché, probabilmente, si sentiva pronto:

“Sono sempre a favore delle persone che decidono di liberarsi, anche se non credo che sia un obbligo”

Quale sarà il futuro di Stefania Orlando in tv? La conduttrice sogna di potere tornare alla conduzione di un programma o far parte di una co-conduzione. L’amico Zorzi, invece, ha avuto già notevoli proposte di lavoro. Si vocifera che possa prendere il posto della d’Urso. Spera con tutta se stessa che la sua vita privata resti tale, così com’è, perché l’ha definita perfetta.

Il Grande Fratello Vip è stato il suo primo reality e si è fatta conoscere in tutto e per tutto a una bella fetta di pubblico anche se non credevo di stare dentro per tutto quel tempo.