Tommaso Zorzi esce dalla porta rossa: “Me ne vado!”, cosa è successo

Tommaso Zorzi ha appena aperto la porta rossa al Grande Fratello Vip e questo sarebbe vietato dal regolamento. I concorrenti sanno bene che non possono assolutamente aprire la porta e soprattutto varcarla. Infatti chi provava a fermarlo non ha oltrepassato l’uscio ed è rimasto fermo nella Casa. Adesso in tanti si chiedono se Tommaso verrà squalificato al Gf Vip, ma non è detto perché potrebbe esserci l’attenuante del dolore fisico e dello stress che ne consegue. Zorzi infatti sta soffrendo molto oggi a causa delle emorroidi e pare che i medicinali che il Grande Fratello gli ha già passato non stiano facendo effetto. Ha chiesto qualcosa di più forte per il dolore, ma non gli è arrivato nulla. Pare non siano ancora arrivati per dei motivi precisi e non perché il Gf si diverte a far soffrire la gente. In più i concorrenti sono rimasti chiusi in una camera per un’ora e mezza circa e questo ha alimentato ulteriormente lo stato di stress di Tommaso. Già nella camera aveva iniziato a inveire contro gli autori dicendo che stava aspettando da ore ormai che gli dessero qualcosa per attenuare il dolore, ma non era arrivato nulla.

Gf Vip 5, Tommaso fuori dalla porta rossa: rischia la squalifica?

Così appena il Gf Vip li ha liberati, Tommaso ha perso la pazienza ancora di più e alla fine ha aperto la porta rossa dicendo di voler andare via ed è rimasto lì, nel limbo. I più attenti avranno di certo notato che Zorzi non aveva neppure le scarpe, era scalzo e per questo c’è pure chi ha sorriso vedendo la scena. Insomma, dove mai sarebbe potuto andare senza scarpe? Eppure la minaccia di lasciare il Gf Vip sembrava più che vera. Sappiamo bene che Zorzi è leggermente ipocondriaco, per questo soffre ancor di più. Inoltre nelle scorse settimane ha avuto una febbre fortissima che lo ha debilitato e lo ha portato sull’orlo di una crisi nervosa più volte. Adesso ci si mettono le emorroidi e un dolore che non riesce a sopportare. Insomma appare visibilmente stremato.

Tommaso Zorzi apre la porta rossa: cosa è successo al Gf Vip

Francesco Oppini più di chiunque altro ha provato in tutti i modi a convincere Zorzi a cambiare idea e a rientrare. È rimasto lì sull’uscio della porta fino a quando Tommaso non è rientrato. Anzi, è arrivato anche a dirgli che se non fosse tornato subito indietro lo avrebbe raggiunto lui nel limbo. Alla fine Tommaso è rientrato nella Casa ed è stato chiamato in confessionale. Se ne parlerà nella puntata di stasera, in cui sarà comunque protagonista con la sua storia?