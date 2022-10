Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, aria di crisi: parla l’ex Amici

C’è sempre più aria di crisi fra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. In queste ultime settimane, in effetti, Stanzani ha latitato parecchio dal profilo di Zorzi, e viceversa. Ufficialmente, i due sono stati molto impegnati a livello lavorativo: da un lato c’è l’ex protagonista di Riccanza, che è stato molto attivo nel dietro le quinte della nuova stagione di Drag Race Italia, mentre dall’altro c’è l’ex concorrente di Amici, diviso fra vari eventi legati al mondo della danza in giro per l’Italia.

Che siano gli impegmi di lavoro reciproci a tenerli distanti? Non è dato sapere. Quel che è certo è che, alla luce dei gossip e delle domande insistenti dei follower, entrambi si sono ritrovati costretti a dire la loro. Se la risposta di Tommaso Zorzi di qualche giorno fa aveva in qualche modo fugato i dubbi, non lo stesso si può dire di quella di Stanzani.

Tu poi al prossimo tweet che fai sulla presunta vicenda ti viene a prendere la neuro temo — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) October 14, 2022

Quest’oggi, infatti, l’ex concorrente di Amici 21 e cocco della maestra Alessandra Celentano ha parlato via Instagram Stories, con dei toni sibillini per non dire sospetti. Ecco le dichiarazioni del danzatore:

Questo è un periodo dove mi girano tanto, ma tanto. Chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace molto parlare della mia vita privata. E sono molto schietto, non ne parlerò.

Stando a quanto rivelato da Tommaso Stanzani, dunque, sembrerebbe che ci sia effettivamente qualcosa che sta bollendo in pentola per quanto riguarda la sua vita privata. A che cosa stesse facendo riferimento nessuno, per ora, può saperlo. Ma se Stanzani avesse voluto negare tutti gli ultimi rumor lo avrebbe fatto, sarebbero bastate poche semplici parole. Al contrario, il ballerino ha preferito trincerarsi dietro ad un silenzio che da molti è stato letto come una vera e propria risposta ai pettegolezzi. Come se non parlare della questione fosse in realtà già di per sé una dichiarazione in merito.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si erano conosciuti e innamorati lo scorso anno, subito dopo la fine dell’esperienza di quest’ultimo all’interno della scuola di Amici. Fin da subito, i due avevano fatto emozionare i loro seguaci per la loro relazione complice e per molti versi simbotica. Se si dovessero lasciare, dunque, sarebbe davvero una bella botta per gli inguaribili romantici. E se fosse vero sarebbe l’ennesima coppia ad andare in frantumi in questo 2022 ormai “maledetto“.