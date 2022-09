Alessandra Celentano è fidanzata: stavolta è tutto vero ed è ufficiale! Come spesso accade Maria De Filippi ha cominciato la puntata di Amici 22 con un po’ di sano gossip, ma soprattutto punzecchiando la sua maestra preferita. Entrambe cose con cui si diverte molto! Sono anni che hanno un rapporto di gioco e scherzo, ma stavolta la Celentano ha spiazzato la padrona di casa. Così come non è la prima volta che Maria le chiede se c’è un uomo nella sua vita privata. La maestra ha sempre negato fino a oggi, giorno in cui ha ammesso di essere fidanzata. O chissà, magari ha davvero conosciuto questa estate il suo nuovo compagno!

La prima puntata di Amici 22 quindi è cominciata con l’ingresso in studio di Maria accompagnata da un boato del pubblico. Appena gli applausi e le ovazioni sono cessati, la conduttrice ha preso parola per salutare i suoi insegnanti. Rivolgendosi a Lorella Cuccarini ha detto di essere felice di riaverla nella scuola anche quest’anno. Probabilmente un assist che si è fatta da sola per allacciarsi alla Celentano e dire che per lei provava “meno felicità”.

Dopo le risate in studio e tra i protagonisti della scuola, ecco che Maria fa la domanda delle domande: “Cosa hai fatto in vacanza? Ti sei fidanzata?”. Mentre la conduttrice se la rideva, Alessandra Celentano ha ammesso di essere fidanzata! Maria è rimasta spiazzata da questa risposta e ha voluto assicurarsi di aver sentito bene. O che fosse vero, magari. Quindi le ha chiesto: “Davvero? Con chi?”.

La Celentano non ha rivelato chi è il suo nuovo fidanzato: silenzio tombale dopo la domanda di Maria. Quest’ultima poi ha proseguito con una battuta: “Lui lo sa?”. E la maestra non ha fatto marcia indietro, anzi ha confermato: lui lo sa. Dunque questo compagno esiste davvero, ma magari esiste da ben prima di questa estate!

Già nella passata edizione, infatti, Rudy Zerbi aveva svelato che la Celentano è fidanzata con qualcuno della scuola. Mesi fa insomma già se ne parlava, in quella occasione c’è stato un sorriso della maestra che lasciava intendere qualcosa. Il gossip è appena cominciato, così come la nuova edizione di Amici, e di sicuro se ne parlerà ancora!