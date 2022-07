Tommaso Zorzi, crisi con Stanzani? Furia del conduttore, cos’è successo

Non deve essere stato un bel risveglio per Tommaso Zorzi. Il vincitore della quinta stagione del GF Vip, al timone della prima edizione italiana di Tailor Made, ha ricordato ai propri follower l’appuntamento con la terza puntata del programma. Subito dopo, il conduttore 27enne ha poi lasciato spazio a un duro sfogo, attraverso le proprie Instagtam Stories, contro alcune personalità che hanno insinuato una crisi tra lui e il ballerino Tommaso Stanzani. Dei rumor bollati dall’ex vippone come fake news. Proprio per questo motivo, Zorzi ha avvisato i diretti interessati di voler procedere per vie legali.

A destare le ire dell’ex gieffino sarebbe stata una diretta Instagram tenuta nelle scorse ore da “questo giornalista“, di cui Zorzi non ha fatto il nome. Stando alla ricostruzione del 27enne, quest’ultimo avrebbe riportato alcune indiscrezioni sul rapporto tra il conduttore di Tailor Made e il suo fidanzato. “Tutto ovviamente falso“, ha precisato nelle proprie Instagram Stories il milanese, che ha poi proseguito – “ma con tanto di dettagli, tutta una storia. Lui ha visto, lui saprebbe, lui ha parlato con testimoni. L’ho chiamato, gli ho detto ‘in che senso?’ E lui ‘ero ironico’.”

Sul proprio profilo social, Tommaso Zorzi ha poi continuato la sua invettiva, prendendosela con tutti coloro che hanno la tendenza a fabbricare “storie completamente false“. L’ex opinionista della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi ha difatti proseguito il suo sfogo, tuonando:

“Non c’è scritto da nessuna parte che se qualcuno fa un lavoro con un’esposizione pubblica la gente possa speculare sul suo privato. Non è una legge. E la gente che ragiona così deve smetterla perché non è vero. Va benissimo i paparazzi, va benissimo il giornalismo rosa, va benissimo il gossip, per carità. […] Ma inventare, fabbricare di sana pianta una storia completamente falsa per il gusto di farlo… a parte che è un atto di viltà e di una bassezza vergognosa. – aggiungendo più avanti – Io adesso inizio a prendervi uno a uno e ad agire legalmente. Basta.”

Tommaso Zorzi mette a tacere le voci sulla crisi con Tommaso Stanzani

A dispetto di quanto si è detto nelle ultime ore, la storia tra Tommaso Zorzi e l’ex ballerino della ventesima edizione di Amici sembra procedere a gonfie vele. Pare però che non sia sempre andato per il verso giusto tra i due: non molto tempo fa, infatti, proprio Stanzani si è raccontato a ruota libera per Whoopsee.it, confessando che i due abbiano avuto un momento di crisi, dovuto alla sua eccessiva gelosia. Si sarebbe però trattato di un normale litigio tra i due, che ora si mostrano inseparabili, l’uno al fianco dell’altro, come dimostrano anche le recenti parole di Zorzi.