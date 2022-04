Stanzani e quella crisi con Zorzi: “Lanciavo scarpe”, Tommaso replica così

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi, i “due Tommy”, fanno coppia fissa ormai da circa un anno. L’ex ballerino di Amici e il vincitore del GF Vip 5 oggi convivono e sono più innamorati che mai. Ma a quanto pare tra loro non è sempre rose e fiori, anzi. In un’intervista rilasciata a Whoopsee.it pubblicata il 25 aprile 2022 Stanzani ha confessato che c’è stata una crisi tra lui e il 27enne, raccontando un particolare episodio che ha del tragicomico.

Tommaso Stanzani si è aperto ai microfoni di Whoopsee.it a proposito della sua carriera come cantante e ballerino e, soprattutto, della sua storia d’amore con Tommaso Zorzi, spesso al centro dei gossip. Il 20enne ha svelato dei curiosi retroscena di coppia. A quanto ha detto il ballerino, parlando di recenti momenti brutti, c’è stata una crisi passeggera tra lui e il 27enne. Il motivo? Tutto sarebbe nato dalla sua gelosia. Ecco cosa ha detto di preciso Stanzani:

“Io non sono geloso di ‘cosa fai’. Sono una persona che sta molto attenta ai piccoli dettagli. Quindi magari c’è stata una volta in cui mi ha infastidito qualcosa che aveva fatto che per lui non era niente e per me invece era tanto”.

A quanto pare quindi non si è trattato di qualcosa di tanto grave da causare una grave rottura all’interno della coppia, ma un normalissimo litigio. Ciò che risulta curioso è un particolare episodio che ha aggiunto il ballerino tra le risate. Quest’ultimo in quell’occasione, evidentemente preso dalla rabbia nei confronti del suo fidanzato, ha avuto una reazione esilarante:

“Ho iniziato a prendere le scarpe. Lui che ne ha tante di scarpe, ho iniziato a prenderle una alla volta e a lanciare le scarpe, non addosso, bastava fare disordine perché lui non sopporta il disordine. Ho iniziato a prendere queste scarpe e ho iniziato a lanciarle a caso per la casa in modo molto tranquillo”.

Insomma, il ballerino per ripicca ha deciso di giocare con i nervi di Zorzi. C’è da dire che quest’ultimo ha lasciato un commento sotto al video dell’intervista pubblicata da Whoopsee.it su Instagram. L’ex gieffino ha scritto “Ma non è vero” accanto a delle emoji raffiguranti una risata. Tommy si riferisce al racconto del fidanzato? Se sì, vorrà dire che Stanzani ha forse gonfiato il racconto condendolo di particolari succulenti magari non corrispondenti del tutto alla realtà?

Ciò che è sicuro è che tra loro è sicuramente tornato il sereno. Il 20enne, nel corso dell’intervista, non ha potuto non menzionare i momenti belli della sua relazione con Zorzi, da una festa in Puglia organizzata per lui a i semplici attimi di tranquillità quotidiana trascorsi sul divano nella loro casa con i loro animali.