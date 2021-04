Tommaso Zorzi compleanno: la dedica speciale di Francesco Oppini (Foto)

Oggi, venerdì 2 aprile 2021, festeggia il compleanno Tommaso Zorzi. I primi auguri sono arrivati in diretta, durante la sesta puntata de L’Isola dei Famosi da parte di Ilary Blasi, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e del pubblico presente in studio. Di certo non potevano mancare anche gli auguri sui social dai suoi ex compagni di avventura del Grande Fratello Vip. Grande attesa per il messaggio di Francesco Oppini che ha scritto una dedica speciale per l’influencer milanese:

“Auguri amico mio, grato del tuo esserci, fiero di poterci essere. Ti auguro ogni bene”

Durante la sua esperienza nel reality più spiato d’Italia, Zorzi aveva ammesso di nutrire sentimenti d’amore nei confronti del figlio di Alba Parietti. Anche a Verissimo Tommaso, di recente, ha confermato di provare un forte affetto per Francesco. Per lui l’amicizia, costruita al reality, si è trasformata in qualcosa di più. Esternare il suo amore nei suoi confronti è stata una liberazione. Ogni volta che lo vede si commuove.

Si è accorto di essersi preso una sbandata da alcune reazioni che aveva per lui che gli hanno fatto capire che non si trattava semplicemente di un rapporto di amicale. Fuori dalla Casa ha pianto come un disperato, ma adesso sembra essersi rassegnato: Francesco Oppini è felicemente fidanzato con Cristina Tommasini.

Anche Stefania Orlando non è voluta mancare per gli auguri di compleanno a Tommaso Zorzi. Proprio sui social ha scritto che tra di loro la scintilla è scoccata subito, dalla prima sera al GF Vip che hanno dormito insieme. Come in tutte le coppie ci sono stati anche dei diverbi, ma sono rientrati subito per fortuna. Si sono tollerati e si amano a vicenda.

La coppia Zorzando è sempre affiatata, dunque, e nonostante la lontananza e gli impegni di lavoro continuano a sentirsi quotidianamente, non perdendo occasioni per vedersi quando capitano l’uno nella città dell’altra: Roma per lei e Milano per lui.

Tommaso Zorzi pronto il suo programma: da Costanzo Show all’Isola Off

Attualmente è stato arruolato da Maurizio Costanzo, come opinionista fisso del suo Show. Tommaso Zorzi sta riscuotendo critiche e consensi. L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, che ieri ha subito un’ulteriore crollo di ascolti, ha annunciato che tra qualche giorno inizierà il suo nuovo programma tutti i mercoledì dalle 22.30 su Mediaset Play e, a seconda del successo che otterrà, l’azienda deciderà se trasmettere la trasmissione anche su Italia 1 oppure no.