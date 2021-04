Ascolti tv ieri 1° aprile: Isola dei Famosi cala ancora. Liotti in crescita

L’Isola dei Famosi inizia a delinearsi. Alla sesta puntata, gli ascolti tv di ieri giovedì 1° aprile 2021 si mantengono in linea con gli appuntamenti precedenti anche se hanno subito un calo ulteriore. Sono stati 3.176.000 spettatori netti per il 18,13% di share contro i 3.394.000 spettatori e il 18,77% di share di lunedì scorso. Ad oggi la puntata più vista in termini di spettatori e share è la prima con 3.602.000 e il 21,68%. La meno vista, invece, è quella andata in onda lo scorso 18 marzo con 3.047.000 e il 17,88%. Tra i momenti chiave della sesta puntata la finta eliminazione di Vera Gemma, ma anche lo sfogo di Andrea Cerioli che ha minacciato di abbandonare il gioco. L’ex tronista è rimasto infastidito per le clip mostrate di lui mentre piangeva. Ha dichiarato che non sta riuscendo a trasmettere l’immagine di se stesso che vorrebbe trasferire all’esterno.

Ilary Blasi è stata battuta da Un Passo dal Cielo. Su Rai 1 il debutto della sesta stagione della fiction di successo con Daniele Liotti protagonista, è stato visto da 5.154.000 spettatori pari al 22,51% di share. La prima puntata ha registrato una crescita rispetto al debutto della quinta stagione che aveva registrato 4,3 milioni e il 21,17%. Come il pubblico ha avuto modo di vedere nel cast è tornata Giusy Buscemi, che aveva lasciato dopo la terza stagione, e ci sono stati cambi di location.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 Anni 20 445.000 spettatori (1,8%). Italia1 Io sono Vendetta 1.825.000 (7,2%). Rai3 Tutti i soldi del Mondo 923.000 (3,9%). Rete4 Dritto e Rovescio 934.000 spettatori (4,9%). La7 Piazzapulita 985.000 spettatori (5,1%). Tv8 Spider-Man: Homecoming 367.000 spettatori (1,6%). Nove in replica Cambio Moglie 276.000 spettatori (1,3%).

Ascolti Barbara d’Urso: La Vita in Diretta torna a battere Pomeriggio 5

Come riportano gli ascolti tv di ieri, giovedì 1° aprile 2021, La Vita in Diretta è tornata a battere Pomeriggio 5. A seguire il contenitore del primo canale della Tv di Stato condotto da Alberto Matano sono stati 1.887.000 spettatori con il 17,6%. Barbara d’Urso,in onda sulla rete ammiraglia del Biscione, ha ottenuto nella prima parte 1.616.000 spettatori (16,2%) nella prima parte parte e 1.725.000 spettatori (15,3%) nella seconda parte. Nei saluti, invece, 1.537.000 e il 12,6% di share.