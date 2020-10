Aurora Ramazzotti non vuole sapere più niente di Tommaso Zorzi. Almeno per il momento. I due ex migliori amici hanno avuto un’accesa lite la scorsa estate e da allora non sono più riusciti a riconciliarsi. Il Grande Fratello Vip ha provato a contattare la giovane presentatrice televisiva ma Aury ha rifiutato qualsiasi tipo di proposta.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha detto no ad ogni tipo di intervista e alla possibilità di poter incontrare o mandare un messaggio a Tommaso Zorzi tramite il GF Vip. A rivelarlo in esclusiva è Giornalettismo, che ha svelato pure i motivi dello scontro tra Aurora e Tommaso.

A quanto pare tutto è iniziato la scorsa primavera, durante il lockdown. In quel periodo Zorzi si è sentito trascurato dalla sua migliore amica, concentrata più sulla sua famiglia e sul fidanzato Goffredo Cerza. I rapporti si sono poi del tutti interrotti durante la bella stagione.

Stando a quanto spifferato da Giornalettismo Zorzi e Aurora avevano organizzato un weekend di riconciliazione a Capri ma a poche ore dalla partenza la Ramazzotti ha disdetto tutto. Il motivo è presto detto: era venuta a mancare la nonna del fidanzato Goffredo Cerza.

Tommaso ha reagito male alla decisione di Aurora, è scappato a Jesolo da un amico e da quel momento con la Ramazzotti è sceso il gelo. Dal canto suo Aury è rimasta assai dispiaciuta dalla reazione di Zorzi e così pure Goffredo, che aveva instaurato un buon feeling con il gieffino.

Ad oggi Aurora Ramazzotti non è intenzionata a parlare di Tommaso Zorzi ma si aspetta delle scuse da parte sua anche se pare che dietro la loro lite si nascondano altre ragioni ancora poco chiare. Qualche settimana fa Tommy ha accennato alla questione nella Casa più spiata d’Italia non fornendo troppi particolari.

Perché sono amici Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sono amici dai tempi delle superiori. Hanno frequentato la stessa classe e subito instaurato un forte legame che ha resistito al tempo e alla distanza. Zorzi è molto legato a Michelle Hunziker, tanto che la conduttrice svizzera è stata una delle prima a sapere dell’omosessualità di Tommaso.

Al Grande Fratello Vip Zorzi ha sottolineato che il rapporto con la svizzera è ancora oggi bello nonostante il litigio con Aurora, avvenuto dopo la quarantena.

La Ramazzotti è inoltre amica di Iconize, web creator nonché ex fidanzato di Zorzi, e Sara Daniele. Senza dimenticare Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del GF Vip.