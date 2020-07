Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi amicizia al capolinea? Il gossip

Cosa sta succedendo tra Aurora Ramazzotti, figlia della popolare conduttrice in quota Mediaset Michelle Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti, e l’influencer Tommaso Zorzi? A lanciare per primo il dubbio che tra l’ex di ‘Riccanza’ e la sua inseparabile amica ci sia qualcosa che non va è la rubrica Pillole di Gossip del settimanale Chi. Stando a quanto si legge sull’ultimo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini, Tommaso e Aurora hanno smesso di interagire sui social network. Ma non è tutto, perché ad alimentare il sospetto c’è anche il fatto che i due non si vedano più insieme neanche in pubblico. Una situazione alquanto anomala considerata la bella e forte amicizia che ha sempre unito sin da piccoli Zorzi e la Ramazzotti, portandoli non solo a stare sempre insieme ma anche a frequentare le stesse scuole. Ed ora nasce spontanea la domanda sul perché i due si siano allontanati.

Aurora Ramazzotti felice con il fidanzato Goffredo Cerza

Mentre il gossip imperversa, la bella e dolce Aurora si gode una meritata vacanza. Sempre molto attiva sui social, la figlia di Michelle Hunziker ha postato i primi scatti della sua vacanza 2020 da Fregene, per poi passare a Portofino. La love story con Goffredo dura ormai da qualche anno e non sembra conoscere incertezze. Negli ultimi scatti pubblicati dalla Ramazzotti sul suo profilo Instagram, i due appaiono più innamorati che mai. In uno di questi scatti si legge a commento una dedica molto romantica e dolce della giovane 23enne per il suo fidanzato: “Il capitano del mio cuore”. I due sono davvero inseparabili ed hanno superato brillantemente anche il periodo di lockdown imposto dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. Aurora e Goffredo hanno scelto non solo di passare insieme la quarantena, ma di trascorrere quei giorni così difficili con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, l’amica di sempre Sara Daniele a Bergamo.

Tommaso Zorzi: la vita dopo Riccanza

Classe 1995, Tommaso Zorzi ha raggiunto una certa notorietà grazie alla partecipazione del reality show targato Mtv ‘Riccanza’. Dopo gli studi fatti a Londra (dove ha ottenuto una laurea in Economia), Zorzi è ritornato in Italia, dove ha iniziato a gettare le basi per il suo futuro professionale. Dopo la creazione di una app, Tommaso si è lanciato anche nella moda, realizzando il brand ‘Aristopop‘. L’influencer vanta al suo attivo anche la partecipazione a Pechino Express, così come la co-conduzione insieme a Giulia Salemi del pre-show de La Pupa ed il secchione e viceversa. Zorzi ha scelto quindi di non proseguire con l’attività del padre, che ha ben due agenzie di pubblicità, ma di ritagliarsi una professione propria. Ecco perché Tommaso vuole sfatare il mito che ce la fai solo se sei figlio di papà.