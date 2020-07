Michelle Hunziker quarto figlio in arrivo: “Non è scontato”, ecco perché

Michelle Hunziker è incinta per la quarta volta? Una domanda, questa, che spesso ritorna. E sempre la conduttrice dà una precisa risposta. Sa bene come va il gossip: lo conosce da quando è cominciata la sua carriera, da quando ha sposato Eros Ramazzotti; basta spiegare tutto con minuzia di dettagli – e alcune volte ridendoci su – per smorzare il pettegolezzo. Lo stesso vale per le critiche. Nell’ultimo periodo, era stata bersagliata perché accusata di aver preso di mira il modo di vestire della giornalista Giovanna Botteri. Le due donne non hanno nemmeno avuto bisogno di chiarirsi, visto che la loro telefonata è stata fatta di risate e di riconoscimento di stima reciproca. Ora Michelle pensa alle vacanze e… al quarto figlio? Potrebbe essere questa l’estate giusta per concepire un altro bambino. La conduttrice di Striscia la Notizia non ha mai nascosto il desiderio di diventare ancora una volta mamma. Il suo istinto materno è una fonte inesauribile d’amore.

Michelle Hunziker incinta? La conduttrice parla del quarto figlio

Intervistata dal Corriere.it, Michelle Hunziker è ritornata a parlare della presunta quarta gravidanza. No, non è incinta, nonostante il pettegolezzo sull’arrivo della cicogna sorga spesso dopo brevi periodi d’assenza. Ha voluto spiegare che è vivo in lei il desiderio di allargare la famiglia: “Certo che lo vorremmo, ma non ne faccio un’ossessione”. Se arriva, arriva, altrimenti pazienza. Anche perché la sua famiglia è già perfetta così. Ha poi precisato che dopo i quarant’anni non è sempre facile portare avanti una gravidanza: “So che a 43 anni non è scontato rimanere incinta”. Ma questo non significa che sia impossibile. Anche Tomaso Trussardi ha confessato di voler dare un’altra sorellina o un fratellino (il prossimo sarà un maschietto?) alle sue due bambine: Sole e Celeste; la Hunziker ha invece avuto Aurora dal suo matrimonio con Eros Ramazzotti. La famiglia avrà presto un componente in più? Per il momento non è incinta: ha infatti voluto smentire quello che aveva raccontato Jonathan Kashanian a Detto Fatto.

Caso “Giovanna Botteri”, la telefonata di Michelle Hunziker

Dopo aver smentito per l’ennesima volta la notizia della gravidanza, Michelle Hunziker, durante l’intervista al Corriere.it, ha poi voluto spiegare come sono realmente andate le cose con Giovanna Botteri. Non si sarebbe mai aspettata una reazione di quel tipo da parte della gente, che ha ricoperto di brutte parole sia lei sia la sua famiglia (anche le pagine social di Tomaso non sono state lasciate in pace). Lei e la Botteri, in realtà, sono grandi amiche e l’ha voluta telefonare dopo che la polemica è montata fino a diventare un caso. Le due hanno voluto dire pubblicare che c’è un grande volersi bene a legarle e che saranno sempre dalla parte delle donne.