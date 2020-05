Michelle Hunziker, Giovanna Botteri risponde all’appello: video a Striscia

Striscia la notizia, Michelle Hunziker annuncia la messa in onda di un video di Giovanna Botteri

Ci sono aggiornamenti sul caso del momento: Giovanna Botteri ha risposto all’appello di Michelle Hunziker e stasera ci sarà un suo video a Striscia la Notizia. La vicenda è ben nota a tutti ormai. Il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda una serie di servizi in cui hanno preso di mira e passato in esame il look della giornalista Rai. La colpa, se così vogliamo chiamarla, di Giovanna Botteri sarebbe andare in onda con lo stesso abbigliamento sempre e con la stessa acconciatura dei capelli. Il servizio non è piaciuto a tutti, anzi quasi a nessuno, ma la persona che più di tutti ne ha pagato le spese è stata proprio Michelle Hunziker. Lei è stata accusata di non essere solidale con le altre donne e di essersi, in pratica, resa complice di una cosa sbagliata verso una donna e una professionista.

Michelle Hunziker e Giovanna Botteri si sono sentite: “Chiacchierata tra donne”

In tantissimi sono scesi in campo in difesa di Giovanna Botteri, Michelle aveva provato a dire la sua e nel farlo aveva lanciato un appello alla Botteri. Ebbene, gli ultimi aggiornamenti riguardano proprio questo: l’appello ha ricevuto risposta. La giornalista si è messa in contatto con Michelle, come quest’ultima ha raccontato su Instagram poco fa. Con la sua voce, la Hunziker ha riassunto brevemente la questione dell’appello alla Botteri. Ha spiegato inoltre di aver ricevuto un video, che verrà mostrato stasera nella puntata di Striscia la notizia. Sul video, inoltre, si legge: “La risposta è arrivata! Giovanna e io ci siamo sentite, ci siamo fatte una sana chiacchierata tra Donne e lei ha deciso di mandarmi un bellissimo videomessaggio“.

Giovanna Botteri, arriva un video a Striscia la notizia in risposta all’appello di Michelle Hunziker

Con un comunicato stampa, Striscia la notizia ha diffuso già il contenuto del video della Botteri. Queste le sue parole: “Per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche con Striscia la notizia e Gerry Scotti. Perché la satira è libertà, ci aiuta a ridere, a discutere, a confrontarsi e a volte mette modelli differenti di donne e uomini a confronto, per esempio nei modi diversi di approcciarsi alla vita. Quindi io vi ringrazio, di cuore e non posso che abbracciarvi e augurare a Michelle tutto il bene possibile”. Non resta che attendere stasera per vedere il video di Giovanna Botteri per Striscia la notizia e scrivere una nuova pagina di questa vicenda. E magari sarà anche l’ultima, con un lieto fine.