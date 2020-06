Michelle Hunziker risponde a Jonathan: la verità sulle voci di gravidanza

Michelle Hunziker risponde a Jonathan Kashanian. L’opinionista ha assicurato che la conduttrice è incinta: la verità della moglie di Tomaso Trussardi

Nelle scorse ore ha preso piede la voce che vorrebbe Michelle Hunziker incinta per la quarta volta. A far decollare il gossip è stato Jonathan Kashanian in diretta televisiva. L’opinionista, che tiene una rubrica all’interno del programma Detto Fatto, proprio su Rai Due ha spifferato che fonti vicine alla conduttrice svizzera avrebbero detto che quest’ultima starebbe vivendo una nuova dolce attesa. Sulla questione è così intervenuta la diretta interessata. E pure lei ha parlato attraverso il mezzo televisivo, riferendosi alla questione nell’ultima puntata di Striscia la Notizia, quella andata in onda il 4 giugno 2020. Con ironia e imboccata da Gerry Scotti, Michelle ha smentito di aspettare un bebè, dando buca per l’ennesima volta al gossip che a cadenza frequente la vuole in dolce attesa.

Striscia, Michelle smentisce la notizia della quarta gravidanza

Michelle nasconde un segreto? Altrimenti detto, cela un pancino? La domanda, simpaticamente, è stata posta direttamente alla Hunziker da Gerry Scotti durante il Tg satirico di Antonio Ricci. “Non c’è niente da nascondere. Non ricominciamo che già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto”, ha risposto la svizzera con il sorriso sulle labbra. Una smentita a tutti gli effetti. Ciò non toglie che la moglie di Trussardi potrebbe affrontare una nuova gravidanza in futuro. Lei stessa, in una recente intervista concessa a Repubblica, ha dichiarato che al momento non prende precauzioni per evitare l’arrivo di un bebè. “Lascio fare alla natura“, spiegava al quotidiano. Tuttavia, pare che al momento la natura non stia facendo germogliare alcun pancino. Domani chissà…

Michelle e i suoi tre frutti d’amore: Aurora, Sole e Celeste

Come sopra accennato Michelle è già mamma di tre figlie. Il primo frutto d’amore è Aurora, venuta alla luce il 5 dicembre del 1996 dalla relazione vissuta dalla conduttrice con il cantante Eros Ramazzotti. Allora la Hunziker aveva vent’anni. Poi sono arrivate Sole e Celeste Trussardi, rispettivamente il 10 ottobre 2013 e l’8 marzo 2015. Di mezzo le nozze con Tomaso, celebrate il 10 ottobre 2014 al Palazzo della Ragione di Bergamo. Oggi la famiglia vive nella città orobica.