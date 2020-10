Tommaso Zorzi svela perché ha litigato con Aurora Ramazzotti

È tempo di confidenze al Grande Fratello Vip per Tommaso Zorzi. Durante una chiacchierata con l’attrice Myriam Catania nel tugurio in cui sono rinchiusi insieme a Massimiliano Morra, il web influencer ha rivelato il motivo per il quale ha litigato con la sua migliore amica. Una migliore amica piuttosto famosa visto che si tratta di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. Il litigio tra i due non è una novità agli appassionati di gossip: la scorsa estate ci ha pensato il settimanale Chi a spifferare la notizia senza però rivelare le cause di questa rottura. Nella Casa più spiata d’Italia Zorzi ha voluto fare chiarezza sul pettegolezzo, assicurando che l’allontanamento dalla figlia d’arte è avvenuto principalmente per causa sua. E per il suo carattere difficile, come puntualizzato dal diretto interessato.

Perché Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno litigato

“Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di m…a”, ha raccontato Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. “Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni”, ha spiegato. Il concorrente del reality show ha mostrato una certa insofferenza quando Aurora Ramazzotti ha trascorso il lockdown a Bergamo con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, il fidanzato Goffredo Cerza e la migliore amica Sara Daniele, figlia di Pino. “Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato”, ha ammesso Zorzi.

Perché sono amici Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sono amici dai tempi delle superiori. Hanno frequentato la stessa classe e subito instaurato un forte legame che ha resistito al tempo e alla distanza. Zorzi ha un bel rapporto pure con Michelle Hunziker, tanto che la conduttrice svizzera è stata una delle prima a sapere dell’omosessualità di Tommaso. Al Grande Fratello Vip il gieffino ha sottolineato che il rapporto con la Hunziker è ancora oggi molto bello nonostante il litigio con Aurora, avvenuto dopo la quarantena. La Ramazzotti è molto amica anche di Iconize, web creator nonché ex fidanzato di Zorzi, e Sara Daniele. Senza dimenticare Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del GF Vip.

Chi è Tommaso Zorzi e perché è famoso

Tommaso Zorzi, classe 1995, proviene da una delle famiglie più ricche di Italia. È gay ed è laureato in Economia e Business Management a Londra. È diventato popolare grazie a Riccanza: successivamente ha partecipato a Dance Dance Dance e Pechino Express.