Tommaso Stanzani ospite a Verissimo dopo Amici 2021. Una notizia arrivata pochi giorni fa e che ha mandato in tilt i fan del talent show di Maria De Filippi. Il ballerino era uno dei più amati da casa, ma per una sequenza di fatti è stato eliminato nella terza puntata del Serale. Troppo presto per tutti, sia per lui perché sentiva che stava migliorando tanto sia per il pubblico. Tutti lo rimpiangono, nessuno era pronto a rinunciare alle sue esibizioni nel corso delle puntate, non così presto almeno. Ma è inutile piangere sul latte versato, Tommaso è pronto a guardare avanti e tutti coloro che lo hanno appoggiato fino a oggi continueranno a farlo anche dopo Amici.

Domani Tommaso parlerà delle sue emozioni e delle sue sensazioni a una settimana dall’uscita dal Serale di Amici. L’intervista andrà in onda sabato 10 aprile, ma sono già note alcune anticipazioni. Per esempio si sa che Tommaso a Verissimo riceverà una sorpresa inaspettata, ma non si sa da parte di chi. Sarà forse Maria? Oppure la sua maestra Alessandra Celentano? Lo scopriremo solo domani. Ciò che invece è già noto è il suo stato d’animo oggi. Il ballerino ha raccontato che si sta riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazioni, ma è felicissimo.

Quella a Verissimo sarà la prima intervista in televisione dopo l’eliminazione da Amici 2021. Come sta vivendo questo momento? Non ha intenzione di fermarsi, questo per lui è solo l’inizio e lo ha aiutato a capire tante cose. Sia dal punto di vista artistico e professionale sia come persona. Non ha nascosto però che non si aspettava di uscire, così come i suoi genitori:

“L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler fare il ballerino”

Tommaso ha lasciato il pattinaggio per dedicarsi alla danza. Una scelta che non aveva convinto i suoi genitori, entrambi campioni di pattinaggio. Il suo talento come ballerino però adesso è sotto gli occhi di tutti e anche mamma e papà Stanzani hanno dovuto prenderne atto. Tommaso Stanzani dopo Amici dovrà studiare ancora, ne è consapevole, ma farà il ballerino, come gli ha ricordato la Celentano quando è stato eliminato.