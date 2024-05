Tommaso Stanzani torna a parlare di Zorzi, ma ora non è più single

Tommaso Stanzani ha da poco finito l’esperienza a Viva Rai 2 ed è stato intervistato da Silvia Toffanin per presentare il suo primo libro, uscito il 7 maggio, Flor De Luna.

In quest’occasione la conduttrice gli ha chiesto di commentare le ultime parole di Tommaso Zorzi sulla loro rottura. Recentemente, a Vanity Fair, il ragazzo aveva rivelato che la colpa della fine della storia fosse sua. Ma il ballerino non era a conoscenza di queste dichiarazioni e ne è rimasto colpito.

“È finita, io non volevo che finisse, io ero innamorato, è finita e sono stato io a prendere questa decisione pur non volendo, però adesso ragionandoci ho fatto bene. A distanza di due anni, lui è una persona molto intelligente, educata, talentuosa, simpatica, ma non fa per me. Ha un modo diverso di amare rispetto a me, poi io sono più piccolo e giovane e vedo ancora le fiabe“.

Dunque secondo Stanzani, l’ex è una persona molto più pratica e realista e quindi la sua personalità non poteva più andare d’accordo con la sua. Ma oggi qualcosa è cambiato: lui non prova nessun tipo di rancore. Zorzi, qualche mese fa, si era preso tutte le colpe rivelando che non c’era stato nessun sbaglio eclatante ma spesso lui era stato troppo individualista, prendendo da solo tutte le decisioni, senza mai interpellarlo. Probabilmente il ballerino in questo modo si è sentito poco preso in considerazione e quindi ha deciso di chiudere la storia.

Non solo, Stanzani ha rivelato di non essere più single, ma nella sua vita c’è Orazio, che è tornato a farlo stare bene, tanto da essere pronto anche da ufficializzare in tv ed esporsi in pubblico.

“Ora c’è qualcuno nella mia vita, lui è una persona dolce che ha saputo raccogliermi in tanti piccoli pezzi ancor prima che io mi accorgessi di essere distrutto, ha saputo aiutarmi ed è stata la prima persona che mi ha capito al 100%. Quindi wow. È una persona speciale“

Dunque entrambi si sono rifatti una vita e per ora preferiscono essere riservati, diversamente da quanto hanno fatto mentre erano insieme.