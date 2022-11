Tommaso Stanzani, pausa di riflessione: perché latita sui social

Il ballerino ex concorrente di Amici racconta via Instagram i motivi che l’hanno spinto ad abbandonare per un po’ di tempo il mondo online

Con una Instagram Stories pubblicata in serata il ballerino Tommaso Stanzani, noto per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha rivelato i motivi che l’hanno spinto in questi ultimi giorni a rimanere lontano dai social network come Instagram e TikTok almeno per un po’ di tempo. A quanto pare, dopo aver passato dei giorni non esattamente semplici, il danzatore ha deciso di dedicarsi ad un po’ di sana digital detox, magari per evitare di leggere ancora una volta certe parole online che potrebbero averlo fatto soffrire in passato.

Con un video in bianco e nero e un sorriso beffardo stampato in volto, Tommaso Stanzani ha dedicato queste parole ai suoi fedelissimi fan:

“In questo periodo sono stato molto assente sui social. Mi sono preso del tempo per godermi la vita vera, la mia famiglia e per riflettere. Tra pochissimo potrò svelarvi tutti i miei nuovi progetti. Grazie a chi continua a seguirmi…”

Sembra insomma che per il momento la sua assenza non sia nulla di preoccupante, ma sia legata semplicemente ad un periodo di riflessione personale. Inoltre, a quanto pare, Stanzani è al lavoro ad una serie di novità che verranno svelate molto presto al popolo della rete.

Scontato dire che a tutti hanno pensato la stessa cosa quando l’ex concorrente di Amici ha precisato di volersi prendere del tempo per riflettere. La rottura con Tommaso Zorzi è infatti ancora molto “calda” ed è probabilmente dietro questo suo improvviso allontanamento dal mondo del web, che a volte può diventare davvero molto tossico.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non hanno in realtà mai confermato in maniera ufficiale la loro rottura sentimentale, giunta a circa un anno e mezzo dall’inizio della loro relazione. Sull’uno e sull’altro profilo non è mai apparsa la classica Instagram Stories dove i membri della coppia annunciano la fine del rapporto.

Tuttavia, nelle scorse settimane, Tommaso Zorzi è stato clamorosamente beccato da alcuni fan in discoteca a baciare un ragazzo sconosciuto. Tommaso Stanzani, nello stesso periodo in cui si rincorrevano le voci della rottura, aveva dichiarato “Questo è un periodo che mi girano tanto, ma tanto”. Pochi giorni dopo il video incriminato di Zorzi, inoltre, online è iniziato a circolare il nome della possibile nuova fiamma di Stanzan. La nuova presunta liasison del ballerino sarebbe il collega Francesco Sabatino. Non ci sono in ogni caso a riguardo prove certe, ma soltanto illazioni e pettegolezzi.

Nel frattempo, il nome di Stanzani è schizzato dritto in prima posizione nei TT di Twitter. Sono in tante le fan curiose di sapere cosa sta bollendo in pentola per quanto riguarda il loro idolo.