Tommaso Zorzi dopo la circoncisione: la risposta alle polemiche

Tommaso Zorzi si è circonciso, ad annunciarlo sui social network è stato lui stesso. L’ex concorrente e vincitore del Grande Fratello Vip 5 si è sottoposto a questo delicato intervento, che è andato bene. Il conduttore di Drag Race Italia, proprio in questi minuti, ha rassicurato i suoi fan sulle sue attuali condizioni di salute, condividendo un video su Instagram dal letto della clinica in cui si trova. E non mancano le polemiche sotto al post da lui pubblicato. Lo stesso Zorzi si è ritrovato a dover rispondere, facendo notare che anche dopo una delicata operazione chirurgica non mancano i commenti fuori luogo.

Tommaso aveva già parlato con i suoi follower del fatto che avrebbe effettuato la circoncisione. Lui stesso aveva precisato che non si trattava di qualcosa di grave. Ma sicuramente dietro questa sua decisione c’è qualche problematica. “Finalmente circonciso”, ha scritto Zorzi per accompagnare il suo video di questa mattina. Nella giornata di ieri aveva fatto sapere ai suoi follower che avrebbe trascorso la notte in clinica per poter eseguire questa operazione.

“Buongiorno, è andato tutto bene. Vorrei che l’effetto di questa morfina non finisse mai”, ha dichiarat Zorzi. Poco dopo, il conduttore televisivo ha condiviso lo screenshot di alcuni commenti che ha letto sotto il suo video. “Incredibile! Come si fa a togliere una parte del proprio corpo? È una cosa che non riesco a comprendere”, ha scritto un utente. Non è tardata ad arrivare la risposta di una fan di Tommaso:

“Non si ricorre alla circoncisione solo per un fine religioso, ma anche medico. Evidentemente lo fa fatto per la sua salute”

L’utente di prima è apparso ancora perplesso: “Io pensavo che avesse tolto tutto”. È proprio questo il commento che Tommaso Zorzi dopo la circoncisione ha ripreso così:

“Manco dalla clinica ti danno tregua. Ma tolto tutto in che senso?”

Questa non è l’unica polemica nata sotto il post del conduttore. C’è chi ironizza sull’operazione, chi gli manda un abbraccio virtuale e chi, invece, passa all’attacco.

Molti non capiscono il motivo per cui Zorzi abbia deciso di ricorrere alla circoncisione. Questo tipo di operazione chirurgica non è una pratica del mondo occidentale. Viene eseguita per motivi religiosi o come simbolo di identità culturale. Ma attenzione viene anche effettuata per scopi di prevenzione e cura. Infatti, vi si ricorre per esigenze di salute o per una volontà personale. Ci sono vari motivi per cui si decide di effettuare la circoncisione e molti di questi riguardano, appunto, la propria salute.

Sebbene finora Zorzi non abbia svelato i dettagli, si pensa che abbia appunto riscontrato un problema di salute che l’ha portato a eseguire questo delicato intervento. Va precisato che a livello sanitario questa pratica riduce la possibilità di contrarre infezioni croniche e il cancro.

Intanto, però, c’è chi critica il modo con cui Tommaso ha fatto questo annuncio, sdraiato sul letto della clinica. In particolare, tra le varie critiche si nota questa: “Che vergogna constatare tristemente a dove arriva l’uso spudorato dei social, senza più un briciolo di pudore, privacy, riservatezza e intimità pur di apparire”.

Proprio nei giorni scorsi, Zorzi ha detto addio a Tommaso Stanzani, con cui pare essere rimasto in buoni rapporti.