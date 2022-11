Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non sono più una coppia: i due non hanno mai ufficializzato la rottura, ma un video finito in rete pochi giorni fa ha confermato che la relazione è giunta al capolinea. Nel filmato in questione si vede l’influencer milanese baciare un uomo in discoteca. Uomo che non è l’ex allievo di Amici. I ben informati hanno inoltre rivelato che Stanzani, sempre nei giorni scorsi, ha fatto le valigie, lasciando l’abitazione dell’ex in cui si era trasferito per avviare la convivenza. E oggi? In che rapporti sono rimasti i due giovani?

Di recente si è parlato di tradimenti e di menzogne: all’origine dell’addio ci sarebbero questi due fattori.. Il condizionale è d’obbligo, visto che i diretti interessati mai hanno confermato tale versione. Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram in qualità di ‘Investigatore Social’, ha avallato la tesi dei tradimenti, assicurando però che i due ex piccioncini, nonostante la love story si sia conclusa da poco, sono rimasti in ottimi rapporti. “Finita ufficialmente la “storia” tra Stanzani e Zorzi. I due sono rimasti in ottimi rapporti, nonostante bugie e tradimenti”, scrive Rosica.

In effetti, dopo che sono emerse le notizie relative alla rottura, Stanzani e Zorzi non hanno smesso di scambiarsi battute su Instagram, indizio che fa appunto credere che il naufragio del loro amore non ha del tutto deteriorato il loro legame. Qualcuno direbbe che il sentimento amoroso può finire ma che al contempo può restare stima e affetto. Pare sia il caso del vincitore del Grande Fratello Vip 5 e dell’ex ballerino di Amici.

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi, quando la rottura è inaspettata

Sempre in riferimento al fatto che la relazione sia giunta al capolinea, la news è giunta inaspettatamente. Zorzi e Stanzani nei mesi scorsi sono stati ospiti in alcuni programmi tv, spiegando di essere innamorati perdutamente e di aver trovato stabilità e serenità l’uno nell’altro. Particolarmente romantica e dolce fu l’intervista di coppia condotta da Silvia Toffanin che li ha visti protagonisti a Verissimo.

Evidentemente nelle ultime settimane qualcosa si è incrinato irrimediabilmente, spingendo i due a decidere di troncare. The end!