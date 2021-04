Tommaso Stanzani è ancora nei cuori del pubblico di Amici 2021. Il ballerino è stato eliminato nella terza puntata del Serale, dopo di lui c’è stata un’altra eliminazione parecchio criticata, quella di Enula. Ma ha scatenato molte polemiche anche un’eliminazione prima della sua, quella di Leonardo Lamacchia. Cosa hanno in comunque questi tre allievi, oltre a essere usciti dal Serale ingiustamente secondo molti? Erano tanto amici, anzi sono tanto amici. Tommaso era inconsolabile quando Leonardo ha lasciato il programma. Poi quando è uscito lui quella inconsolabile era Martina Miliddi, con cui ha costruito un rapporto molto speciale.

Tommaso infatti è molto amico anche di Martina, oltre che di Leonardo ed Enula. In una intervista concessa a Comingsoon, il ballerino ha parlato dei suoi rapporti di amicizia e non ha nascosto che quello con Martina è davvero speciale. Non toglie nulla ai rapporti con Leonardo ed Enula, ma aggiunge qualcosa invece a quello con Martina. La ballerina si è appoggiata molto a Tommaso, al punto da affermare di non riuscire a respirare senza di lui quando è uscito. Per lei è un rapporto molto importante anche perché prima di Tommaso, ha rivelato in una lite con Aka7even, non aveva mai avuto amici uomini. Un legame importante e speciale confermato anche dal ballerino:

“Io ero l’unica persona con cui Martina si confidava. Lei molto spesso si fa prendere dalle emozioni ed è difficile capirla. Noi invece ci capivamo con poco, ci siamo aiutati a vicenda. A volte bastava uno sguardo per capirci. Ho legato anche con Leonardo ed Enula, ma con Martina è nata un’amicizia speciale”

Hanno legato davvero tanto nella scuola e continueranno a sentirsi quando tutti saranno fuori dal Serale di Amici 2021. Ma nell’intervista il ballerino ha anche commentato le due proposte di lavoro che ha già ricevuto. La prima è quella di Arisa dopo l’eliminazione, la seconda è quella giunta a Verissimo da Michele Merola. Il coreografo gli ha offerto una borsa di studio di un anno in una scuola di danza di perfezionamento a Reggio Emilia. Un corso esclusivo che gli permetterà di apprendere tanto in meno tempo, in modo da essere subito pronto per lavorare come professionista.

Due notizie che hanno spiazzato ed emozionato davvero tanto Tommaso, ma allo stesso tempo diverse tra loro. Entrambe le notizie sono arrivate inaspettatamente per Tommaso e questo ha reso tutto ancora più bello. Ha definito una incredibile e l’altra spiazzante: