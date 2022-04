Tommaso Stanzani fa scoppiare la polemica contro la Celentano: è bagarre

Ieri pomeriggio, nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata nella cornice del format Casa Chi su Instagram, Tommaso Stanzani ha avuto la possibilità di dire la sua su un piccolo “drama” emerso nei giorni scorsi.

Tutto è nato, in origine, da uno sfogo Instagram pubblicato dalla maestra Alessandra Celentano nelle sue Instagram Stories. La temibile docente di danza della scuola di Amici aveva sentito la necessità di mettere mano al social per lamentarsi, a modo suo, dell’eliminazione di Carola, un’allieva molto amata non soltanto da lei ma anche e soprattutto dal pubblico da casa.

Nella sua Instagram Stories, Alessandra Celentano aveva scritto “Io credo di fare il bene dei ragazzi, non li illudo. E non ho mai sbagliato: gli allievi in cui ho creduto negli anni ora fanno i ballerini in grandi compagnie, gli altri no!”. Parole, queste, che i commentatori di Twitter avevano immediatamente letto come un attacco indiretto nei confronti di Stanzani.

L’ex allievo di Amici era effettivamente uno dei concorrenti seguiti dalla Celentano, oltre ad essere stato anche uno dei più amati. Eppure, nonostante le sue evidenti capacità, Tommaso Stanzani ha successivamente deciso di intraprendere una strada ben diversa. In qualche modo, i suoi “hater” hanno visto in questa personale scelta artistica una scarsa riconoscenza nei confronti del programma che l’ha lanciato. Un po’ come, diciamo così, se Stanzani avesse deciso di sputare nel piatto dove ha mangiato per un anno.

Alla luce della s.itstorm di cui è stato vittima sui social, Stanzani si era subito sentito in diritto di difendersi. Il danzatore aveva chiesto su Twitter, indispettito, se stare “nell’ultima fila come contorno di una compagnia” potesse essere considerato sintomo di successo. In un tweet successivo, Stanzani aveva poi spiegato di aver consapevolmente detto di no ad alcune proposte per intraprendere quello che è il suo reale obiettivo. Oggi, Tommaso Stanzani ha intenzione di intraprendere un percorso artistico modern e più televisivo.

Potrei rispiegare per la centesima volta che ho rifiutato un po’ di proposte perché voglio intraprendere un altro percorso artistico (di qui sono super soddisfatto) ma tanto so che non capireste. ☀️ — Tommaso Stanzani (@tommistanza) April 16, 2022

A Casa Chi, dunque, Tommaso Stanzani ha potuto parlare di quanto accaduto, dimostrandosi deluso dalle parole condivise dalla Celentano via social. “Mi sono chiesto come mai in questo periodo anche la maestra ce l’avesse con me” ha sottolineato, basito, il ballerino.