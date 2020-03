Tom Felton è l’attore di Draco Malfoy in Harry Potter: chi è la fidanzata e che legame ha con Emma Watson

Harry Potter ha segnato la vita di Tom Felton. Grazie al ruolo di Draco Malofy il giovane inglese è diventato popolare in tutto il mondo e ha realizzato il sogno di diventare attore ma ha conosciuto anche persone importanti. Tra queste Emma Watson, la famosa Hermione Granger. I due hanno fin da subito instaurato una certa complicità e ancora oggi sono in contatto. Molte volte si è parlato di una relazione amorosa tra i due ma i diretti interessati hanno sempre smentito. Nonostante l’attrice abbia ammesso di aver avuto una cotta per il collega quando era più piccola, durante le riprese dei primi film della saga tratta dai libri di J.K. Rowling. Rupert Grint, l’interprete di Ron, non ha però esitato a parlare di “scintille” tra Emma e Tom: prima o poi scoppierà davvero l’amore? In realtà per Felton un amore sul set di Harry Potter è nato davvero: per anni è stato infatti legato all’attrice Jade Olivia.

La storia d’amore tra Tom Felton e Jade Olivia è nata grazie a Harry Potter

Tom Felton è stato fidanzato dal 2008 al 2016 con l’attrice Jade Olivia Gordon, conosciuta sul set degli ultimi film di Harry Potter. Dove l’affascinante inglese indossava i panni di Astoria Greengrass, moglie di Draco Malfoy. Tra un ciak e l’altro tra Tom e Jade è nata la passione e la relazione è durata ben otto anni. I motivi della rottura non sono mai stati resi noti ma oggi Jade è sposata con il campione di golf Patrick Rodgers. Felton è invece ancora single, proprio come l’amica di vecchia data Emma Watson…

Nel passato di Tom Felton un’altra attrice: Phoebe Tonkin

Del resto Tom Felton ha una vera e propria passione per le attrici: prima di incontrare Jade, ha amato per due anni Phoebe Tonkin. Quest’ultima è nota ai più per il ruolo di Hailey in The Vampire Diaries e The Originals e per la storia, ormai conclusa, con Paul Wesley.