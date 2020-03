Harry Potter, video Draco e Lucius Malfoy: sorpresa Felton e Jason

Video Draco e Lucius Malfoy dopo Harry Potter su Instagram: gli attori Tom Felton e Jason Isaacs sorprendono i fan

Mediaset ha pensato bene di lanciare tutti i film di Harry Potter su Italia 1, riaccendendo la curiosità dei telespettatori, che hanno seguito in massa le vicissitudini del maghetto, registrando un successo dopo l’altro in termini di ascolti. Harry Potter è un evergreen che non annoierà mai, che saprà sempre cattura l’attenzione di generazioni diverse, che in questo momento, in Italia, vogliono scoprire di più sugli attori dei film e su quello che stanno facendo durante la quarantena scattata dopo la capillare diffusione del Coronavirus.

La quarantena degli attori di Harry Potter: come la stanno trascorrendo?

Durante una diretta Instagram, sono ricomparsi insieme Draco e Lucius Malfoy, i due antagonisti di Harry Potter. Il periodo di quarantena regala sorprese: gli attori Tom Felton e Jason Isaacs hanno raccontato come stanno passando questi ultimi giorni, intrattenendo i propri follower, che non avrebbero mai creduto di assistere a una “riunione dei Malfoy”. Isaacs ha immediatamente esordito vedendo Felton: “Ma non sembra che sei in quarantena! Sembra che ti trovi in una meravigliosa campagna di Los Angeles!”.

Jason Isaacs e Tom Felton, riunione dei Malfoy: il messaggio ai fan e il gesto della scrittrice J.K. Rowling

Tom ha risposto così: “Questa è la mia quarantena: adesso sto facendo una passeggiata in giardino”; Jason ha spiegato che la situazione non è semplice, ma comunque si ritiene fortunato a essere una persona di successo che non soffre la fame: “Ci sono persone che non hanno un posto dove vivere, non hanno soldi mentre noi abbiamo una casa e del cibo: questo ci rende davvero fortunati. Non possiamo lamentarci mentre altre persone si ammalano o muoiono”. Un bel messaggio, condiviso dai fan; un gesto nobile, invece, quello della scrittrice di Harry Potter J.K. Rawling, la quale sta aiutando la gente in difficoltà durante questa pandemia.