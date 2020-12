Tom Felton, Draco Malfoy oggi: le lacrime per Harry Potter e il nuovo film

Draco Malfoy è cresciuto. Dopo la grande popolarità raggiunta con i film di Harry Potter Tom Felton si è affermato come attore di serie tv e cinema. L’inglese però non ha mai dimenticato la saga cinematografica che gli ha regalato il successo in tutto il mondo e che gli ha permesso di dare il via alla sua carriera. Di recente Tom ha voluto rivedere Harry Potter e la pietra filosofale, il primo film della saga dove ha iniziato a recitare poco più che dodicenne.

Su Instagram Tom Felton ha ammesso di aver rivisto il primo film di Harry Potter dopo ben venti anni. La sua reazione? Lacrime a non finire, puntualmente documentate sui social network, che hanno commosso tutti i fan del celebre maghetto che sono cresciuti con questa storia intensa e avvincente nata grazie al genio di J.K. Rowling.

Successivamente Tom Felton ha deciso di rivedere anche gli altri film della saga complice la quarantena forzata da Coronavirus. Non solo: l’attore ha organizzato pure una reunion streaming con tutti gli altri attori della saga. Una vera e propria famiglia nonostante lo scorrere del tempo e la lontananza.

Tom è rimasto in ottimi rapporti con tutti gli attori di Harry Potter e in particolare con Emma Watson, che da bambina aveva una cotta per il collega. Crescendo i due sono rimasti amici: non è mai sbocciata nessuna storia d’amore sebbene il supporto dei fan non sia mai mancato.

Oggi Felton è single mentre Emma ha ritrovato l’amore accanto a Leo, un ragazzo del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. Sul set di Harry Potter Tom ha conosciuto l’attrice Jade Olivia Gordon (l’interprete di Astoria Greengrass, moglie di Draco Malfoy) con la quale è stato fidanzato dal 2008 al 2016.

In attesa di provare nuove emozioni Tom Felton si dà da fare con il lavoro. Dopo l’ultimo film di Harry Potter il giovane ha lavorato a diverse serie tv, tra cui The Flash, e film. In questi giorni è entrato nel cast di Lead Heads, il nuovo film del regista Giles Borg.

La trama ruota attorno a un gruppo di uomini con un punto in comune: sono tutti corrotti dall’avidità. Nella loro disperazione si ritrovano insieme una notte per giocare a un gioco che potrebbe costare loro sia l’anima che la vita. Tom reciterà insieme a Rupert Everett e Derek Jacobi. Le riprese partiranno a marzo.