Harry Potter film: 3 storie d’amore nate sul set e 2 cotte importanti

Harry Potter attori insieme nella realtà: le storie d’amore nate sul set dei film

Agli attori capita spesso di innamorarsi sul set. È successo anche sul set di Harry Potter, in otto film e più di dieci anni di riprese. Diverse le coppie che si sono conosciute proprio grazie alla storia del maghetto e che si sono lasciate travolgere tra un ciak e un altro. Storie in alcuni casi passeggere, giusto il tempo di qualche ripresa, mentre altre sono durate per un lungo periodo. Scopri di chi stiamo parlando su Gossipetv!

1. Bonnie Wright (Ginny) e Jamie Campbell Power (Gellert Grindelwald)

Questa storia è iniziata nel 2010, durante le riprese degli ultimi due film della saga di Harry Potter, ed è finita nel 2012, poco prima del matrimonio. Nonostante la giovane età – lui 21, lei 19 – la coppia di attori era infatti già pronta a fare il grande passo. I due attori avevano addirittura avvisato il resto del cast di Harry Potter, con il quale c’è sempre stata una grande amicizia. Ma a pochi mesi dal grande evento Jamie e Bonnie hanno preso strade differenti. Stando alle indiscrezioni è stata tutta colpa di alcune divergenze di opinioni ma i due sono rimasti in buoni rapporti. Jamie ha poi trovato grande successo in un’altra saga cinematografica, quella di Twilight, dove ha indossato i panni del malefico vampiro Caius. Dopo l’addio a Bonnie l’attore si è fidanzato con Lily Collins ma oggi è single. La Wright è invece felicemente impegnata dal 2013 con Simon Hammerstein.

2. Tom Felton (Draco) e Jade Olivia Gordon (Astoria Greengrass)

Tom Felton è stato fidanzato dal 2008 al 2016 con l’attrice Jade Olivia Gordon, conosciuta sul set degli ultimi film di Harry Potter. Dove l’affascinante inglese indossava i panni di Astoria Greengrass, moglie di Draco Malfoy (ruolo che Tom ha recitato per tutti gli otto film della saga, da quando aveva appena 12 anni). Tra un ciak e l’altro tra Tom e Jade è scoppiata la passione e la relazione è durata ben otto anni. I motivi della rottura non sono mai stati resi noti e non è chiaro se tra i due sia rimasta qualche forma d’amicizia. Oggi Jade è sposata con il campione di golf Patrick Rodgers. Tom è invece single: per un lungo periodo si è parlato di una storia segreta con Emma Watson ma i diretti interessati hanno prontamente smentito. Dopo Harry Potter, che gli ha regalato grande popolarità, Felton ha recitato in The Flash e altri film e serie tv.

3. Evanna Lynch (Luna Lovegood) e Robbie Jarvis (James Potter)

Nei film di Harry Potter i loro personaggi non si incontrano mai ma Evanna e Robbie hanno avuto modo di approfondire la loro chimica fuori dal set. I due attori hanno cominciato a frequentarsi quando le riprese erano finite da un pezzo e si sono amati per circa due anni. La rottura è avvenuta ufficialmente nel 2016 per motivi ancora sconosciuti ma è avvenuta in maniera pacifica visto che lo scorso dicembre Jarvis è apparso nello stesso podcast della Lynch. Dopo Harry Potter Evanna ha continuato a recitare non disdegnando programmi televisivi come Ballando con le Stelle inglese. La carriera di Robbie ha invece avuto una brutta battuta d’arresto nel 2013 e ad oggi si sono perse le sue tracce.

Emma Watson (Hermione) e le cotte: gossip sul set di Harry Potter

Sul set di Harry Potter, soprattutto su quello dei primi film, non sono mancate le cotte. Cotte che però non sono mai diventate belle storie d’amore come altre e che hanno visto al centro della scena Emma Watson, interprete di Hermione per ben dieci anni. La giovane inglese ha iniziato a indossare i panni della saccente streghetta all’età di 10 anni, conquistando fin da subito un collega di set: Matthew Lewis. L’interprete di Neville Paciock, presente in tutti gli otto film della saga, ha infatti ammesso di aver avuto una cotta per Emma quando erano bambini. Peccato che la Watson fosse interessata ad un altro… E sì, perché mentre Matthew era cotto della collega, Emma non aveva occhi che per Tom Felton, che prestava il volto a Draco Malfoy. Anni dopo i tre sono diventati grandi amici e spesso si concedono selfie che sui social network fanno subito incetta di like e commenti.