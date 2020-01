Tolo Tolo di Zalone, incassi record nel primo giorno: numeri da capogiro

Tolo Tolo incassi, il nuovo record di Checco Zalone nel primo giorno di programmazione: i numeri

Solo Checco Zalone può battere Checco Zalone e ci è riuscito anche con Tolo Tolo: gli incassi del primo giorno di programmazione segnano un nuovo record per il comico pugliese! Siamo abituati ormai a numeri da capogiro con i film di Zalone, che sono una garanzia e conquistano sempre più pubblico negli anni. Dal primo film, Cado dalle nubi, fino a Quo vado? del 2016, gli incassi di Checco Zalone sono stati un crescendo. Sempre più persone, rispetto al film precedente, sono corse al cinema per trascorrere due ore di risate e spensieratezza. Molte quest’anno lo hanno già fatto nel primo giorno dell’anno, cioè ieri. Insomma, quando c’è Zalone al cinema la tradizione cambia e invece del Natale (dai tempi del cinepanettone) gli italiani scelgono di trascorrere il Capodanno al cinema.

Checco Zalone, nuovo record di incassi per Tolo Tolo: quasi nove milioni per il suo quinto film

Tolo Tolo è arrivato nelle sale italiane ieri, 1° gennaio 2019, e oggi i dati hanno regalato un bel risveglio a Checco. Il suo quinto film, che porta con sé molte novità che riguardano l’attore, ha totalizzato un incasso di quasi nove milioni di euro! Sono numeri davvero impensabili per chi non si chiama Zalone, basta pensare che il precedente record italiano nel primo giorno di programmazione era sempre suo. Il record precedente era infatti di Quo vado?, che aveva incassato 7.341.414 di euro nel primo giorno di programmazione. Tolo Tolo ieri è stato scelto al cinema da 1.175.000 di persone, incassando ben 8.680.232 di euro! Checco ha superato sé stesso e di oltre un milione di euro, di conseguenza Tolo Tolo è oggi il film con il maggiore incasso di sempre del cinema italiano nel primo giorno di programmazione. E adesso il quinto film di Zalone si prepara a battere Avatar, che mantiene il primo posto nella classifica dei film con maggiori incassi (con ben tre film di Checco nelle prime cinque posizioni).

Tolo Tolo è il film con il maggiore incasso nel primo giorno di programmazione: le parole del produttore

Pietro Valsecchi, produttore del film, ha così commentato il record di incassi di Tolo Tolo: “Checco Zalone ha riunito gli italiani dentro le sale cinematografiche. Un risultato incredibile che mi rende ancora più felice perché premia l’opera prima di Checco come regista, una scommessa vinta non solo per gli incassi ma anche per la riuscita del film, che ha saputo divertire ed emozionare grandi e piccoli al di là di ogni divisione ideologica”. E ancora sull’Ansa si legge: “Il nuovo decennio inizia bene per il cinema italiano grazie a questa iniezione di fiducia e di incassi che ricadono su tutto il sistema cinematografico”.