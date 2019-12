Tolo Tolo, nuovo film Checco Zalone: trama, cast attori, canzone

Checco Zalone, il nuovo film si chiama Tolo Tolo: la data di uscita e il cast di attori

Tolo Tolo è il nuovo film di Checco Zalone, che adesso aspetta il suo pubblico al cinema dal 1° gennaio 2020. questa è la data di uscita di Tolo Tolo, la quinta commedia che porta la firma del comico pugliese, al secolo Luca Medici. La distribuzione è targata Medusa Film ed è stato scritto da Checco Zalone e Paolo Virzì. Tornando al cinema dopo tre anni, Zalone è per la prima volta anche regista del suo film. Prima di scoprire la trama di Tolo Tolo, le curiosità e la canzone finita sotto accusa, scopriamo il cast. Questi gli attori che vedremo sul grande schermo: Checco Zalone, Barbara Bouchet, Alexis Michalik, Jean Marie Godet, Manda Touré, Nunzio Cappiello, Souleymane Silla, Eduardo Rejón, Fabrizio Rocchi e Francesco Cassano.

Trama Tolo Tolo, cosa succede nel film di Checco Zalone

E veniamo alla trama di Tolo Tolo di Checco Zalone. Il protagonista del film si chiama naturalmente Checco ed è un uomo che decide di trasferirsi in Kenya per allontanarsi da un boss che lo minaccia. Si trasferisce a Malindi e vive sotto scorta. In Kenya scoppierà una guerra civile, così Checco sarà costretto a tornare in Italia ma il viaggio non sarà affatto tranquillo. Il protagonista di Tolo Tolo diventerà in pratica un immigrato africano che dovrà attraversare un duro viaggio per tornare a casa. Dividerà la sua avventura con un carabiniere, che diventerà suo amico. Checco Zalone con il suo film tratterà, seppure scrivendo una commedia, un tema sociale molto attuale, ovvero l’immigrazione e proprio per questo ha già fatto parecchio discutere.

La canzone di Tolo Tolo è Immigrato: la polemica esplosa prima dell’arrivo al cinema

Le polemiche sono esplose quando Checco Zalone ha rilasciato la canzone Immigrato per promuovere il suo nuovo film. Sembrava essere il trailer del film, ma così non è: nel video non si vedono scene tratte da Tolo Tolo. Il brano porta la firma di Checco Zalone, che a modo suo ha trattato la situazione dei migranti in Italia con tutti i luoghi comuni che li riguardano. Non ha mancato di caratterizzare al meglio il personaggio facendolo somigliare all’uomo medio italiano, ma proprio da tutto questo è nata una polemica. Molti non hanno visto il video sotto una chiave ironica, confondendo il personaggio portato in scena da Zalone con la sua persona. Tra i tanti che lo hanno attaccato, Selvaggia Lucarelli lo ha invece difeso. Tra le canzoni del film Tolo Tolo c’è anche Se t’immigra dentro il cuore.

Tolo Tolo di Checco Zalone, 5 curiosità sul nuovo film