Checco Zalone incassi: quanto ha guadagnato fino ad oggi con i suoi film

Gli incassi di Checco Zalone, da Cado dalle nubi a oggi: è lui l’uomo dei record al cinema

Quanto ha incassato Checco Zalone fino a oggi? Questa domanda salterà in mente a molti nei prossimi giorni, visto che l’attore, al secolo Luca Medici, è di nuovo al cinema con il suo nuovo film Tolo Tolo. Si tratta della sua quinta produzione, che porta con sé delle novità importanti. Dopo quattro film con Gennaro Nunziante, infatti, stavolta il film di Checco Zalone porta la sua firma e quella di Paolo Virzì. E non solo, perché per la prima volta è anche regista del suo film, oltre che attore protagonista, sceneggiatore e autore delle musiche. C’è tanta curiosità di scoprire gli incassi di Tolo Tolo di Checco Zalone, al cinema dal 1° gennaio 2020, e visti i precedenti potrebbero essere alti, molto alti, davvero alti.

Quanto hanno incassato i film di Checco Zalone fino a oggi: i numeri dei primi quattro film

Gli incassi di Checco Zalone sono stati un crescendo negli anni precedenti, per questo è facile immaginare che Tolo Tolo potrebbe addirittura superare Quo Vado?. Una cosa è certa: Zalone è una garanzia al box office, ben tre dei suoi quattro film usciti finora sono nella classifica dei film con i maggiori incassi in Italia, aggiornata a oggi, e non in posizioni qualsiasi, ma tra i primi cinque. Al primo posto rimane ben saldo Avatar, ma già al secondo c’è Quo Vado? del 2016, che ha incassato 65.341.588 di euro. Terzo posto del podio per Sole a catinelle del 2013 con 51.948.550 di euro. Che bella giornata è in quinta posizione della classifica dei maggiori incassi italiani, con 43.475.840 di euro. Il primo film di Checco del 2009 non è fra i cinquanta film con i maggiori incassi. Cado dalle nubi ha segnato il debutto al cinema di Zalone e ha incassato 14.073.000 di euro.

Checco Zalone al cinema, quanto ha incassato in totale con i suoi film

Se dovessimo mettere i film in ordine di anno d’uscita, noteremmo subito che gli incassi sono cresciuti di film in film: Zalone ha cominciato con i 14 milioni del 2009 ed è arrivato a incassare più di 65 milioni nel 2016. Con i suoi primi quattro film, gli incassi totali di Checco Zalone al cinema ammontano a 173 milioni di euro. Tutto lascia pensare che Tolo Tolo sia pronto a sfidare Avatar per il primo posto nella classifica dei maggior incassi italiani.