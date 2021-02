Todaro: la verità sulla storia con Sara Arfaoui e il rapporto oggi con Isoardi

La nuova fidanzata di Raimondo Todaro è Sara Arfaoui, la Professoressa dell’Eredità di Flavio Insinna? Sono in molti a chiederselo da quando i due sono stati fotografati insieme qualche mese fa. Nonostante i gossip i diretti interessati non hanno mai confermato ma neppure smentito, lasciando gli appassionati di cronaca rosa a bocca asciutta.

Qualcuno vicino alla presunta nuova coppia aveva però parlato di una certa serenità ritrovata da parte del ballerino. Ora Todaro, impegnato in qualità di coreografo de Il Cantante Mascherato, ha voluto fare chiarezza in un’intervista concessa al settimanale Nuovo.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Raimondo Todaro ha confidato di essere single. Dopo il matrimonio finito male con Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici, Raimondo non ha nessun nuovo amore. Chiare le parole del 34enne:

“Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine”

Proprio per non stare troppo lontano dalla bambina dopo l’addio a Francesca Tocca, Raimondo Todaro ha acquistato una casa vicina a quella dei suoi suoceri. In questo modo è sempre vicino a Jasmine, che ha accanto entrambi i genitori. E Francesca è stata davvero preziosa per Todaro quando il ballerino è stato operato all’appendicite.

E Elisa Isoardi? Per mesi si è parlato di una relazione con Raimondo ma il ballerino ha chiarito che non c’è mai stato nulla con l’ex conduttrice Rai. A detta di Todaro sono stati i giornalisti a giocare con la loro alchimia e intesa, nata grazie a Ballando con le Stelle.

Raimondo Todaro ha specificato di aver instaurato con Elisa Isoardi solo un’amicizia e nulla di più:

“Siamo rimasti in buoni rapporti. Certo, Elisa e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre”

Le stesse parole sono state pronunciate di recente da Elisa Isoardi: anche l’ex conduttrice Rai, prossima naufraga dell’Isola dei Famosi, ha ribadito che c’è un rapporto fraterno con Raimondo Todaro. Quest’ultimo ha archiviato pure il legame sbocciato la scorsa estate con Paola Leonetti, di professione web influencer.

Anche l’ex moglie di Todaro, Francesca Tocca, ha chiuso la sua liaison con Valentin Dumitru, l’ex allievo della scuola di Amici. I due si sono amati per un breve periodo ma oggi le loro strade si sono divise. Todaro ha specificato che Valentin è entrato nella vita di Francesca quando la Tocca aveva già chiuso il suo matrimonio.