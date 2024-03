Tiziano Ferro sancisce la fine dell’unione con Victor: “La mia rinascita”

15/03/2024. Per molti è solo una data, invece per Tiziano Ferro quei numeri hanno un significato molto profondo. Si tratta infatti della data nella quale la storia tra il cantante di Latina e l’ex marito, Victor Allen, si è ufficialmente conclusa. Nelle ultime ore Tiziano Ferro è tornato sui suoi profili social per dare la comunicazione e ha deciso di farlo pubblicando un post accompagnato da una toccante didascalia. Nel giro di pochissimo tempo, l’artista è stato sommerso da un’enorme ondata di affetto e messaggi di vicinanza da parte di amici e fans.

Le parole di Tiziano Ferro sul divorzio

“È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile. La nostra storia è ufficialmente conclusa“, scrive il cantante in un post sulla sua pagina Instagram. Poche e semplici parole con le quali Ferro ha dato la comunicazione più difficile della sua vita e che molti si aspettavano potesse arrivare da un momento all’altro. Lui e l’ex marito Victor Allen, con il quale era sposato da giugno 2019, hanno divorziato.

“Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza. Quindi grazie vita!”, ha poi continuato Ferro, che a questo punto ha voluto anche ringraziare sia coloro che in questi mesi gli sono stati accanto, che tutte le persone che invece hanno deciso di andarsene lasciandolo solo: “Grazie Dio. Grazie amici miei. Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava.”

Un’affermazione che, sulle prime, pare essere quasi un controsenso ma che in realtà cela dietro di se una riflessione ben più profonda: in quelle poche parole Ferro ha voluto sottolineare come in realtà coloro che hanno preferito voltargli le spalle in un momento difficile non abbiano fatto altro che rafforzare il suo carattere, permettendogli di affrontare la tempesta e uscirne vincitore. Ultimo, ma non per importanza, un ringraziamento anche a colui che è stato parte integrante della sua vita e di quella dei suoi figli, Andres e Margherita, e dei quali è anche il padre: Victor. “E grazie Vic”.

Alla fine del post, un augurio personale: “Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!”. Ed è ciò cui auspicano tutti: che Tiziano Ferro possa finalmente rialzarsi e tornare a sorridere per trovare la forza di ricominciare una nuova vita insieme ai suoi due figli e a chiunque vorrà fare parte della sua quotidianità.

La comunicazione dell’addio a Victor

Non è la prima volta che Tiziano Ferro parla pubblicamente della sua dolorosa separazione da Victor Allen. Il primo annuncio circa la fine della loro storia d’amore era infatti arrivato a ottobre dello scorso anno. In quell’occasione, Ferro, aveva comunicato ai suoi fans la fine del suo matrimonio e il mancato ritorno in Italia, programmato in vista del tour di presentazione del suo libro “La felicità al principio”, a causa di alcune problematiche nel portare con se i due figli minori.

“Non posso lasciare la California con loro per via del divorzio. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me. Ci siamo lasciati per evitare di farli crescere in mezzo ai conflitti”, aveva spiegato. Insomma, è chiaro che in tutta questa situazione ad andarci di mezzo siano stati anche i figli della coppia. Fatto che ha inevitabilmente provocato molta sofferenza nel cantante, che ha affermato di aver patito molto anche questo aspetto della sua separazione.

L’allontanamento dalla musica

Infine, proprio in occasione del giorno di Natale, Ferro aveva affidato ai social un altro messaggio nel quale chiariva i motivi che lo avevano portato ad allontanarsi dal mondo della musica. “Ultimamente non riesco veramente a cantare, a scrivere, non riesco a fare musica”.

Il divorzio aveva infatti avuto ripercussioni anche sulla vita professionale di Tiziano Ferro. Da quando i due hanno deciso di separare le loro strade infatti il cantante ha vissuto una sorta di crisi che lo ha portato a chiudersi in se stesso e sparire dalla scena. Ora che la tempesta sembra aver lasciato spazio all’arcobaleno, molti dei suoi fans sperano nel tanto desiderato ritorno del loro idolo sul palco.

I motivi del divorzio

In questi mesi il cantante non ha mai voluto rivelare quali siano stati i motivi che hanno portato lui e l’ex marito a decidere di separare le loro strade ma alcune persone, vicine alla coppia, hanno svelato qualche dettaglio sulla loro relazione. Pare che tra i due le cose non andassero bene a causa di alcune incompatibilità caratteriali, tanto che si è parlato di “scontro tra culture e di inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti”, come riportato anche dal magazine Oggi.

Ma non è tutto perché pare che la crisi fosse già in atto prima che arrivassero Margerita e Andres nelle loro vite. Insomma, con tutta probabilità l’impegno come genitori e le responsabilità non hanno fatto altro che evidenziare ancora di più le loro differenze.