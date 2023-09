Tiziano Ferro e Victor Allen: svelate le reali cause del divorzio

Tiziano Ferro, pochi giorni fa, ha colto tutti di sorpresa annunciando la fine del matrimonio con Victor Allen, 58enne americano proprietario di un’agenzia di marketing. Bocche cucitissime sulle cause che hanno portato il legame sentimentale a sfilacciarsi. A spiegare cosa potrebbe celarsi dietro la rottura è, ora, il magazine Oggi, che ha raggiunto persone vicine ai due uomini le quali hanno raccontato che all’origine della scelta di dirsi addio c’è uno scontro culturale e una inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti.

Il settimanale diretto da Carlo Verdelli ha aggiunto che la crisi non è stata affatto improvvisa, avendo radici che affondano a mesi fa. Crisi che non è stata superata. Da qui la decisione di Ferro e Allen di separare le rispettive strade.

Tiziano Ferro sta provando molto dolore per la fine della storia con Victor Allen

Sempre il magazine Oggi riferisce che l’arrivo dei due figli Margherita e Andreas, piuttosto che unire la coppia, l’ha messa ancor più in difficoltà. “Ne ha acuito le crepe piuttosto che appianarle”, si legge sulla rivista che ha inoltre narrato che in questo momento il cantante di “Sere nere” sta provando un grande dolore per la piega presa dalla situazione. C’è poi il nodo figli che non possono essere portati in Italia al momento, sia per ragione anagrafiche, sia per ragioni legali.

Non a caso l’artista ha annullato i suoi impegni dopo aver annunciato il divorzio da Victor Allen, spiegando che ora la priorità sono appunto i suoi figli che vivono a Los Angeles.

Tiziano Ferro e la riservatezza

L’annuncio fatto da Ferro relativo alla rottura, come prima accennato, ha lasciato tutti di sasso in quanto nessuno si aspettava un simile epilogo della vicenda sentimentale. Il musicista, da sempre riservatissimo, nelle ultime interviste rilasciate pubblicamente ha sempre parlato di Victor positivamente, lasciando intendere che la love story stesse procedendo a gonfie vele.

Evidentemente non ha voluto creare gossip e clamore attorno alla sua vita privata prima del tempo. Una decisione più che comprensibile e nel solco della riservatezza e della privacy che da sempre hanno contraddistinto l’agire del cantante.