Tiziano Ferro divorzia dal marito Victor Allen: “Provo dolore”

Fulmine a ciel sereno: Tiziano Ferro ha annunciato il divorzio con il marito Victor Allen. Il cantante ha colto tutti di sorpresa visto che fino ad ora, pubblicamente, aveva sempre parlato di un legame matrimoniale forte e con tanti progetti per il futuro. Così l’artista di Latina nel rendere nota la notizia:

“Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me”.

Tiziano Ferro ha aggiunto di aver deciso di rinunciare alla presentazione del suo romanzo proprio per dedicarsi ai suoi due figli:

“In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita. Voi lo sapete: ho portato avanti un tour contro il parere dei medici. Non avrei mai cancellato quei concerti, non mi sarei mai privato della gioia di ritrovarvi dopo sei anni, di cantare e ballare insieme. Questa volta, però, è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita… della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza. Vi voglio bene, Tiziano”.

La solidarietà espressa sui social dai fan e dai colleghi a Tiziano Ferro

In un amen l’annuncio del cantante è diventato virale. Migliaia di utenti hanno scritto parole di sostegno indirizzate a Ferro, comprendendo il momento difficile che sta attraversando. Diversi anche i colleghi che gli hanno dato manforte virtuale via social. Tra questi Annalisa, I Pinguini Tattici Nucleari, Giorgia e Paola Iezzi.

A colpire alcuni passaggi del comunicato. Il nodo più delicato e difficile da sciogliere è naturalmente quello relativo ai figli della coppia.

Il matrimonio nel 2019 e i figli

Tiziano Ferro e Victor Allen si sono sposati a Los Angeles il 25 giugno 2019 per poi unirsi civilmente anche in Italia, a Sabaudia il 13 luglio dello stesso anno. La coppia, dal 2016, ha avviato una convivenza negli Stati Uniti d’America, proprio nella ‘Città degli Angeli’.

I due, nel 2022, hanno annunciato di essere diventati genitori di Margherita e Andres. Quindi l’annuncio del divorzio martedì 19 settembre 2023. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Ferro, sempre molto riservato sulla sua vita privata, quando ha parlato pubblicamente del suo matrimonio non ha mai lasciato trapelare che ci fossero problemi. Evidentemente invece la relazione sentimentale ha vissuto momenti burrascosi, finendo in un vicolo cieco.

Ferro, prima di conoscere Allen e di iniziare a vivere a Los Angeles, ha dimorato per anni in altre città estere. Nel 2004 si è trasferito a Puebla de Zaragoza in Messico, l’anno seguente a Manchester nel Regno Unito, per poi tornare in Italia a Milano nel 2011.