Tiziano Ferro commosso: “Un Natale difficile. Non riesco a cantare”

Anche quest’anno, Tiziano Ferro ha voluto dare gli auguri di Natale ai suoi numerosissimi fan. Nel corso degli anni, il cantante ha abituato i suoi seguaci ad un annuale “Christmas Karaoke”, durante il quale condivideva un suo video cantando una canzone natalizia per felicitarsi con tutti coloro che lo seguono. Tuttavia, per questo Natale, le cose sono andate diversamente. Si tratta infatti del primo senza l’ex marito Victor Allen, dal quale si è separato solamente pochi mesi fa. Lo scorso settembre, Ferro ha lasciato molti di stucco annunciando il divorzio dall’americano. Nonostante ciò, Tiziano non è tornato nella sua città natale, Latina, bensì è rimasto a Los Angeles, dove vive insieme ai due figli avuti con Victor, che non possono spostarsi per ragioni demografiche e legali.

Insomma, non è stato un anno facile per Tiziano. Per questo, questa volta ha saltato il “Karaoke di Natale”, per fare spazio ad un messaggio pieno di verità. Poche ore fa, il cantante ha condiviso un video di auguri sul suo profilo Instagram, in cui spiega di avere difficoltà a fare ciò che gli riesce meglio: cantare e scrivere canzoni. “Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, ma è un anno un po’ particolare. Ultimamente non riesco a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica”, ha confessato.

Proprio ieri sera, 24 dicembre, Ferro è stato ospite del concerto di Natale di Elisa su Canale 5. I due hanno cantato insieme, anche se a distanza, uno dei brani più famosi della Toffoli, “L’anima vola“. In quell’occasione, Tiziano ha pensato che il suo blocco fosse passato, ma, poi, la voce è di nuovo andata via. Da lì, ha compreso di aver bisogno di un periodo di pausa dalla musica, così che il suo corpo, la sua voce e la sua anima possano recuperare le forze. Nonostante sia stato un anno ovviamente doloroso, il cantante ha dichiarato di non aver perso la positività:

Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita, io sono qua per dirvi che sono certo che quest’anno sarà pieno di cose nuove che spero di fare con voi. È stato un anno speciale, molto difficile, ma non mi permetto assolutamente di lamentarmi di fronte al fatto che ci sono molte persone che soffrono, mentre io sono qui e ho comunque la possibilità di ammirarvi, anche se da lontano. Non sono triste, sono positivo perché la mia famiglia siete voi, sono i miei bambini. È semplicemente un Natale diverso.

Infine, Tiziano ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per essere stati vicino a lui e ai suo due bambini in questo difficile periodo, paragonandoli ad una vera e propria famiglia. E, nel farlo, è riuscito a trattenere a stento le lacrime. Con gli occhi lucidi, ha quindi dato i suoi auguri di Natale, sicuramente particolari ma più autentici che mai: