Canale5, concerto Elisa: spuntano Pio e Amedeo, proteste feroci

Fiume di emozioni su Canale Cinque nella serata della vigilia di Natale. “Elisa – Buon natale anche a te”, il concerto trasmesso dall’ammiraglia del Biscione che ha regalato momenti di musica sopraffina. L’artista triestina ha duettato con molti colleghi, confezionando performance da urlo. Ad un certo punto sul palco si sono palesati anche i comici Pio e Amedeo, che hanno intonato “Jingle Bell Rock” assieme alla Toffoli. Dopodiché, naturalmente, con la complicità della stessa Elisa, hanno ricordato che dal 28 dicembre sarà disponibile nelle sale cinematografiche il film “Come può uno scoglio”, che li vede protagonisti.

Tantissimi utenti sintonizzati su Canale Cinque, nel vedere l’incursione del duo comico foggiano sul palco, sono andati su tutte le furie, riversandosi sui social per protestare. Secondo parecchi telespettatori, l’ospitata di Pio e Amedeo in un evento simile è stata fuori luogo.

Ecco alcuni tweet infuocati a caldo: “Tutta la magia rovinata da Pio e Amedeo”; “Tutto perfetto poi arrivano Pio e Amedeo a rovinare la serata”; “Elisa, ti si vuole bene, ma Pio e Amadeo anche no”; “Ecco come rovinare un concerto”; “Basta, sono ovunque”; “Ormai sono una ‘tassa’ da pagare Pio e Amedeo”. Ci sono stati tantissimi altri ‘cinguettii’ simili, alcuni anche assai più pungenti. Una cosa la si è capita: al pubblico è andata di traverso l’ospitata.

In effetti, al di là della simpatia o antipatia che si può nutrire per il duo comico, in un evento del genere Pio e Amedeo ci azzeccavano ben poco. Ma si sa che le vie del marketing sono infinite e quando c’è un film in uscita da promuovere è bene essere onnipresenti per far sapere al potenziale pubblico che appunto c’è un’opera cinematografica pronta per essere distribuita. E pazienza se serve anche inserirsi in contesti non proprio congeniali.

Va ricordato anche che lo show-evento all’insegna della musica non è stato trasmesso in diretta. Si è trattato di un collage dei due concerti di Elisa al Mediolanum Forum di Assago andati in scena lo scorso 15 e 16 dicembre. Ovviamente già si sapeva che il concerto sarebbe poi stato trasmesso da Canale Cinque. Da qui la scelta dell’ospitata di Pio e Amedeo per promuovere i film.

Gli ospiti del concerto di Elisa

Elisa ha ospitato sul palco, oltre ai già citati Pio e Amedeo, Giorgio Panariello, Drusilla Foer, Luciano Ligabue, Tommaso Paradiso, Rkomi e Giorgia. Tiziano Ferro (da remoto), Mahmood, Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Gianni Morandi e i Pinguini Tattici Nucleari.