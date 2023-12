Pio e Amedeo distruggono Chiara Ferragni: “Lei è il degrado”

A commentare il caso Ferragni- Balocco arrivano anche i comici Pio e Amedeo che si dimostrano molto duri nei confronti dell’influencer. Secondo loro, lei sottovaluta l’intelligenza degli italiani.

Con l’occasione di presentare il nuovo film Come può uno scoglio, al Corriere della Sera, si lasciano andare ad un commento sulla Ferragni, a seguito della polemica nata sulla questione pandoro e la “falsa beneficenza”. I comici hanno usato parole molto forti nei confronti di Chiara, definendola “il simbolo del degrado di questa società“.

“Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per Chiara Ferragni, spero che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un degrado culturale. Una persona che dice chiedo scusa e do un milione di euro è una persona che sottovaluta l’intelligenza delle persone“

Pio e Amedeo ci sono andati abbastanza pesanti, ma molti utenti ritengono che due personaggi del genere non possano fare la morale alla Ferragni. Il giornalista Giuseppe Candela su X scrive “Pio e Amedeo. No, dico. Pio e Amedeo eh“; anche Francesco Canino commenta: “Pio e Amedeo capito? Quelli che ‘nemmeno più ricchione si può dire più, ma è sempre l’intenzione il problema“.

Sul web c’è chi dà ragione ai comici, sostenendo la stessa tesi e chi invece si indigna poiché entrambi hanno spesso esagerato, rappresentando loro stessi il “degrado della società”, sfidando il politicamente corretto e non solo.

Ma secondo Pio e Amedeo, la Ferragni si è presa gioco degli italiani, ancor di più donando un milione di euro dopo che il danno era stato fatto, “sottovalutando l’intelligenza delle persone“.

Il caso Balocco- Ferragni

Qualche giorno fa è stata resa pubblica la multa che l’Anti-trust ha fatto all’influencer per “beneficenza poco chiara“. I pandori venduti lo scorso anno in realtà non avevano scopo benefico, bensì la Ferragni ci avrebbe guadagnato sopra una grossa somma.

Coperta da questo polverone mediatico, l’influencer ha deciso di fare un video di scuse dove ha dichiarato di voler donare un milione di euro all’ospedale Regina Margherita e che avrebbe impugnato il provvedimento dell’AGCM perché “ritenuto sproporzionato“. Nonostante ciò a molti le scuse sono sembrate dovute ma superflue.

Le polemiche stanno continuando, nonostante la Ferragni e il marito si siano messi “in silenzio stampa”. Nel frattempo, però, si sta indagando su altre operazioni benefiche condotte da Chiara, anche queste sembrerebbero avere altri fini. Tutto ciò sta facendo perdere molti follower all’imprenditrice digitale.