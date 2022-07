Tiziano Ferro, ladri nella casa di Latina: cosa è stato rubato

In corso le indagini delle forze dell’ordine per risalire all’identità degli autori del furto, che non sono stati ancora acciuffati

Grosso spavento per Tiziano Ferro. Dei malviventi si sono intrufolati, di notte, nell’abitazione dei genitori del cantante a Latina. Ignoti si sono introdotti nell’abitazione e hanno portato via due Bmw della famiglia. Il personale della squadra volante della questura, allertato dalla società che gestisce i sistemi satellitari installati a bordo delle due auto, ha fatto scattare subito le ricerche sul territorio.

Poco dopo sono stati intercettati i malviventi che si erano allontanati a bordo di una delle due vetture. Alla vista della pattuglia hanno proseguito la loro fuga. Tanto è bastato a dare il via ad un inseguimento che è andato avanti fino a quando i ladri, braccati dagli agenti, non hanno deciso di abbandonare l’auto. Hanno preferito proseguire la fuga a piedi, per le campagne circostanti il capoluogo pontino.

Ladri nella casa dei genitori di Tiziano Ferro

Successivamente gli agenti della volante sono riusciti a recuperare pure una Porsche risultata rubata a Roma lo scorso 2 luglio. Un’auto utilizzata con ogni probabilità per raggiungere l’abitazione dove vivono i parenti di Tiziano Ferro. Pare che oltre alle due auto non sia stato portato via altro dalla villa dei genitori del famoso cantante, che da tempo vive a Los Angeles con il marito Victor Allen (sposato nel 2019) e i figli Margherita e Andres, nati con l’aiuto di una madre surrogata.

Sono in corso mirati approfondimenti per risalire all’identità degli autori del furto anche attraverso i rilievi da parte degli specialisti della polizia scientifica e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Per ora nessun commento pubblico è arrivato da parte di Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro pronto per il nuovo disco

In questo periodo l’artista è stato impegnato con i lavori del nuovo disco – il decimo della sua carriera – che uscirà in autunno. Nel 2023 finalmente il tour in giro per l’Italia, rimandato più di una volta a causa dell’emergenza Coronavirus in tutto il mondo. Sempre per colpa del virus Tiziano Ferro è stato costretto a stare lontano dal Belpaese e dai suoi affetti più cari per circa un anno.