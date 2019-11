Tiziano Ferro e Fedez scontro: Mika difende il rapper

Mika difende Fedez dopo lo scontro con Tiziano Ferro

Continua a far discutere il recente scontro tra Tiziano Ferro e Fedez. Il primo ha duramente attaccato il rapper per una canzone scritta agli esordi della sua carriera, nella quale prendeva in giro il coming out dell’artista di Latina. Una faida, quella tra Ferro e il marito di Chiara Ferragni, che si è consumata tra interviste e repliche Instagram. Nelle ultime ore ha detto la sua anche Mika, che conosce bene Fedez grazie al talent show X Factor, dove entrambi hanno rivestito il ruolo di giurati qualche tempo fa. L’artista libanese – gay dichiarato da anni e felicemente fidanzato da anni con il regista Andreas Dermanis- ha assicurato che Fedez non è mai stato omofobo.

Fedez non è omofobo, parola del collega e amico Mika

“Fedez omofobo? Mai avuta questa impressione“, ha dichiarato Mika ad alcuni giornalisti che, prima del concerto di apertura del tour italiano della pop star britannica a Torino, gli hanno chiesto della recente polemica fra il rapper e Tiziano Ferro. Quest’ultimo non ha particolarmente gradito una vecchia canzone di Fedez – Tutto il contrario – nella quale si parla proprio del coming out di Ferro, oggi felicemente sposato con Victor Allen.

Il monologo di Tiziano Ferro in tv è diventato virale

Mentre Fedez ha espresso il proprio punto di vista, è diventato virale il monologo che Tiziano Ferro ha recitato a Che tempo che fa domenica 24 novembre. “Le parole hanno un peso, ma non lo ricordiamo. Ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo. Le parole hanno un peso. Ne ribadisco la pericolosità”, ha puntualizzato Tiziano.