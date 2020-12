Complimenti dal popolo del web per come gli autori del programma hanno reso l’ospitata reale nonostante le distanze

Un’intervista davvero sorprendente quella di Tiziano Ferro a Verissimo. Il cantante è a Los Angeles, dove vive col marito Victor Allen, e a causa dell’emergenza Coronavirus non ha fatto rientro in Italia. I collaboratori di Silvia Toffanin sono però riusciti a fare in modo che Tiziano fosse in studio. Nessun collegamento via Skype ma una vera e propria “ricostruzione”. L’artista è apparso in ologramma nel salotto della Toffanin.

Fin da subito i telespettatori si sono accorti che quella di Ferro non era un’intervista come tutte le altre e alla fine Silvia Toffanin ha preferito svelare la verità. Con uno schiocco di dita la giornalista ha fatto sparire il cantautore e poi l’ha fatto riapparire (video più in basso). Una novità che è piaciuta molto ai fan del programma, che si sono complimentati sui social network con tutto lo staff di Verissimo.

“Complimenti, era davvero reale”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Complimenti ai montatori perché sembra che Tiziano Ferro sia in studio mentre è in collegamento da casa“, ha aggiunto qualcun altro. E c’è poi chi ha notato: “Comunque la tecnologia ha raggiunto livelli esagerati, spaziali e spettacolari… cioè sembra davvero lì”.

Un’ospitata, dunque, che ha lasciato il segno e che è già diventata virale sui social network. Tra l’altro Tiziano Ferro ha ringraziato pubblicamente Silvia Toffanin per questa intervista, perché è riuscito a metterlo perfettamente a suo agio. Il 40enne ha parlato dei suoi vecchi problemi, come l’alcolismo, e del presente splendido accanto al marito.

Questo sarà il primo Natale che Ferro trascorrerà lontano dalla sua famiglia. La California è di nuovo in lockdown e Tiziano non può volare in Italia. Passerà le feste a Los Angeles con Victor Allen e gli amici che non possono raggiungere i loro parenti. Molto probabilmente della comitiva farà parte pure Elisabetta Canalis.

Tiziano Ferro e l’ex Velina di Striscia la notizia sono molto amici e si frequentano regolarmente. La Canalis è stata presente anche al matrimonio di Tiziano con Victor, celebrato prima a Los Angeles e poi in Italia, a Sabaudia.