Tiziano Ferro sarà ospite questa sera a “C’è posta per te”: il messaggio a Maria prima del suo ritorno in televisione

Questa sera 4 marzo torna “C’è posta per te” dopo la pausa della scorsa settimana a seguito della morte di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio. Com’è noto, Maria De Filippi è già tornata al lavoro e ieri ha registrato una nuova puntata di “Amici”. In ogni caso, le puntate del programma di punta del sabato sera di Canale 5 sono registrate, per cui la messa in onda di stasera risale a tempo prima della scomparsa dello storico giornalista e conduttore. Tra gli ospiti ci saranno Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Kyshan Wilson, attori della serie tv furore tra i giovani ‘Mare Fuori’, e Tiziano Ferro. Proprio il cantante di Latina ha voluto dedicare delle commoventi parole a Maria poche ore prima del suo ritorno in televisione.

“Abbiamo registrato questa puntata tempo fa”, ha esordito Tiziano nella didascalia sotto una foto in cui Maria De Filippi stringe le mani del cantante e gli dà un affettuoso bacio sulla fronte. Dopodiché, ha continuato con delle parole che hanno toccato le corde emotive più profonde dei suoi seguaci. “Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria”, ha scritto facendo riferimento alla perdita di Maurizio. Infine, ha aggiunto: “Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

Il post è stato immediatamente sommerso da migliaia di likes e commenti affettuosi nei confronti dell’artista, ma soprattutto della conduttrice. Anche alcuni personaggi dello spettacolo hanno lasciato dei messaggi sotto la foto condivisa da Tiziano, come la cantante Giorgia, il professore di ‘Amici’ Emanuel Lo e Paola Iezzi del duo ‘Paola e Chiara’. Anche la stessa Giorgia, che domani 5 marzo sarà ospite ad “Amici”, ha condiviso una foto con Maria in cui le due si abbracciano teneramente, accompagnata da un cuore. Allo stesso modo, sotto il post sono poi arrivati migliaia di commenti di conforto e vicinanza per la De Filippi.

Come ‘C’è posta per te’, anche ‘Amici‘ torna in onda domenica 5 marzo alle ore 14, dopo la sospensione della scorsa settimana. Da lunedì, poi, sarà possibile rivedere anche “Uomini e Donne” e i daytime del talent show prodotto da Maria De Filippi.