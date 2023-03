Dopo lo stop dovuto alla morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi si appresta a tornare sul piccolo schermo. Nei prossimi giorni riprenderanno tre dei suoi programmi di successo – Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te – con puntate registrate prima della scomparsa del marito della conduttrice Mediaset.

Si partirà con C’è posta per te: sabato 4 marzo andrà in onda la penultima puntata dell’edizione in corso. Domenica 5 marzo sarà la volta di Amici. Verrà trasmessa la registrazione realizzata il giorno prima della scomparsa di Costanzo. Venerdì 3 marzo sarà registrata la puntata prevista in palinsesto il 12 marzo.

Dalla prossima settimana tornerà pure Uomini e Donne: partirà ufficialmente lunedì 6 marzo, insieme al daytime di Amici, con le puntate già registrate e saltate questa settimana per rispettare il lutto di Maria De Filippi.

Ricapitolando:

Sabato 4 marzo – C’è posta per te

Domenica 5 marzo – Amici

Lunedì 6 marzo – Uomini e Donne

Maria De Filippi si appresta a rientrare in studio ad una settimana dalla scomparsa di Maurizio Costanzo. Sarà lei a condurre le nuove puntate di Amici e Uomini e Donne: nessuna sostituta come aveva ipotizzato qualcuno. Un modo per Queen Mary per elaborare il lutto che l’ha colpita. La diretta interessata non ha rilasciato alcuna dichiarazione in seguito al decesso del grande giornalista e conduttore.

Ha però ringraziato tutti coloro che si sono recati alla camera ardente o al funerale per dare l’ultimo saluto a Costanzo. La De Filippi si è mostrata grata, gentile e disponibile anche nei confronti di alcun fan troppo invadenti che hanno avuto il coraggio di chiederle un selfie proprio davanti alla bara di Maurizio. Una richiesta davvero irrispettosa, che ha scatenato critiche e polemiche sui social network.

In questi giorni complicati Maria De Filippi ha potuto contare sul sostegno e l’appoggio del figlio Gabriele e delle amiche di sempre, come Raffaella Mennoia – storica autrice di Uomini e Donne – e Sabrina Ferilli. Quest’ultima è rientrata a Roma prima del previsto (si trovava in Giappone) pur di non mancare in un momento così delicato.