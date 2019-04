Tish, doccia fredda al Serale di Amici 2019: la cantante in crisi, interviene Grigolo

Amici 18, le esibizioni di Tish non convincono

Non è stata una puntata proprio bellissima per Tish che ha dovuto sopportare sia le critiche di Rudy Zerbi sia una precisazione di Loredana Bertè sulla sua esibizione con Alberto Urso, Raf e Umberto Tozzi. Certo, poteva andare molto peggio, come ad esempio accadde qualche puntata fa quando fu costretta a difendere la sua permanenza al Serale di Amici da Ludovica Caniglia; il punto è che sappiamo tutti quanto Tish abbia a cuore il giudizio di Rudy e siamo convinti che le parole del suo insegnante avranno delle conseguenze nella prossima settimana. Cos’è successo esattamente? Ve lo diciamo subito.

Loredana Bertè elogia Alberto dopo l’esibizione con Umberto Tozzi e Raf

Nell’esibizione con Umberto Tozzi e Raf, che si sono esibiti rispettivamente con Tish e Alberto, Mameli e Giordana, Loredana ha preso la parola per sottolineare che le sono piaciuti moltissimi i Blu e che è stato Alberto “a fare la differenza”: effettivamente Alberto riesce sempre a lasciare il segno con ogni sua esibizione, e stasera lo ha dimostrato a tutti proprio a inizio puntata. Non si può dar torto insomma alla Bertè che a Tish non ha detto nulla, diversamente da Rudy Zerbi.

Rudy Zerbi insoddisfatto di Tish: la cantante in crisi

L’insegnante di Amici infatti si è mostrato piuttosto scettico sulla sua esibizione e ha usato queste parole per descriverla: “Quando dici brava ma poteva impegnarsi di più…”. “Ti manda in crisi?”, a chiesto Maria De Filippi a Tish, sicura del fatto che la cantante ci era rimasta male, e infatti con il suo “un po’” ha confermato tutto. “Non gliene faccio passare una – ha spiegato Rudy – perché è un talento e credo debba essere sempre di un certo livello”. A intervenire è stato poi Vittorio Grigolo che ha sottolineato che faranno tesoro delle critiche “costruttive” – a chi avrà voluto far riferimento? – e ha evitato che ci si soffermasse troppo sulla cantante, visibilmente in difficoltà. D’altra parte è lui il leader dei Blu, no?