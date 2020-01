Perché Tina Cipollari è così aggressiva a Uomini e Donne: spiega tutto Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è tornato a parlare di Tina Cipollari e del suo comportamento a Uomini e Donne. Sia al Trono Classico sia al Trono Over l’opinionista di Maria De Filippi si dimostra parecchio aggressiva e pungente. Più di qualche telespettatore si è lamentato per certi violenti episodi andati in onda su Canale 5 ma la padrona di casa non ha mai pensato di fare fuori la Vamp. Né quest’ultima si è mai fatta problemi a cambiare il suo atteggiamento: nonostante le critiche e malelingue la 54enne di Viterbo è sempre rimasta se stessa. Ora è Costanzo a spiegare il motivo per il quale Tina si comporta così, sottolineando che non è altro che tutto un gioco della Cipollari.

Le parole di Maurizio Costanzo su Tina Cipollari a Uomini e Donne

“Il fare piccato e critico di Tina Cipollari fa parte del suo personaggio. Non credo che la Vamp di Uomini e Donne stia cambiando atteggiamento rispetto a prima: fa solo il suo gioco e si diverte“, ha scritto Maurizio Costanzo su Nuovo Tv, nella rubrica televisiva che da anni tiene sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Sulla stessa rivista Costanzo ha di recente difeso Gemma Galgani, acerrima rivale di Tina Cipollari.

Qualche tempo fa Costanzo ha bacchettato Tina Cipollari

Maurizio Costanzo non è stato sempre così clemente con Tina Cipollari. Qualche tempo fa ha infatti avuto da ridire sullo scontro che ha visto protagoniste la Vamp e Gemma Galgani a Uomini e Donne.