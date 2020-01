Le nuove dichiarazioni di Maurizio Costanzo su Gemma di Uomini e Donne

Sulle pagine del settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica televisiva, Maurizio Costanzo è tornato a difendere Gemma Galgani. Sì, proprio la famosa Dama del Trono Over di Uomini e Donne, che tanto fa discutere con i suoi amori passionali ma allo stesso tempo brevi e burrascosi. Il marito di Maria De Filippi ha difeso la torinese da una lettrice che si lamentava del comportamento lagnoso di Gemma. Un comportamento che non piace più di tanto neppure all’opinionista Tina Cipollari ma che, al contrario, appassiona il pubblico. “Le lacrime di Gemma fanno audience. La Dama ormai è un volto del programma di Canale 5 da diversi anni, questo vuol dire che il suo personaggio piace. Certo, sarebbe bello vederla sorridere più spesso. E se a lei (rivolto alla telespettatrice, ndr) così non piace può sempre cambiare canale”, ha scritto il famoso giornalista e conduttore.

Maurizio Costanzo si è sempre schierato dalla parte di Gemma Galgani

Non è la prima volta che Maurizio Costanzo difende Gemma Galgani. Qualche mese fa aveva dichiarato: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori. Certo, non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore. Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate”.

È boom di ascolti per il Trono Over di Uomini e Donne grazie a Gemma

Maurizio Costanzo ha ragione: le lacrime di Gemma Galgani fanno audience. Ogni puntata del Trono Over di Uomini e Donne viene seguita da oltre 3 milioni di telespettatori. Numeri da capogiro per un semplice pomeriggio televisivo ma le avventure della corte di Maria De Filippi sono ormai un appuntamento imperdibile per gran parte degli italiani.