Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne: Maurizio Costanzo favorevole

Passano gli anni ma la presenza di Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne continua a far discutere. C’è chi trova la Dama insopportabile e chi un vero e proprio mito. Nella seconda categoria c’è Maurizio Costanzo che ha appoggiato pubblicamente la scelta della moglie Maria De Filippi di non mandare via l’ex fiamma di Giorgio Manetti, nonostante la difficoltà nel trovare l’anima gemella. La conduttrice Mediaset crede molto nel “personaggio Gemma” e non fa nulla per fermare le furiose liti tra la Galgani e l’opinionista Tina Cipollari. Una presa di posizione che Costanzo appoggia, tanto da definire Gemma “un personaggio che funziona” nella sua rubrica televisiva sul settimanale Nuovo.

Le parole di Maurizio Costanzo su Gemma Galgani

“Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori”, ha replicato Maurizio Costanzo a chi ha invitato Maria De Filippi a fare a meno di Gemma al Trono Over di Uomini e Donne. “Certo, non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore. Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate”, ha aggiunto.

Maurizio Costanzo dalla parte di Gemma Galgani

Insomma, Maurizio Costanzo approva in pieno la presenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Del resto ha invitato spesso la 67enne al suo Maurizio Costanzo Show, dove Gemma non ha lasciato indifferente il pubblico.