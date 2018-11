Maurizio Costanzo attacca Tina Cipollari: “Ha esagerato”

Tina Cipollari a Uomini e Donne: Maurizio Costanzo non approva il suo comportamento

Maurizio Costanzo è tornato a bacchettare Tina Cipollari. Al noto giornalista e conduttore non è andato giù il recente comportamento della Vamp al Trono Over di Uomini e Donne. In particolare, Costanzo non sembra accettare più di tanto lo scontro tra Tina e Gemma Galgani, che diventa puntata dopo puntata sempre più esagerato. Dalle colonne della rubrica televisiva che da anni gestisce su Nuovo Tv, Maurizio ha invitato la Cipollari a cambiare atteggiamento. Soprattutto per rispetto di Maria De Filippi e dei telespettatori in studio e a casa, molti dei quali stanchi di questi battibecchi e sterili polemiche.

Le ultime parole di Maurizio Costanzo su Tina Cipollari

“Non è mai un bene dare certi esempi. Soprattutto in tv, visto l’amico bacino di telespettatori. Forse Tina Cipollari ha esagerato e dovrebbe comportarsi da signora, qual è. Lo deve a Maria De Filippi, che l’ha sempre supportata, al pubblico che la segue, e a Gianni Sperti che condivide con lei da anni lo studio dello show di Canale 5. Le do un 6 di stima, certo che potrà migliorare”, ha scritto Maurizio Costanzo a proposito del recente atteggiamento adottato da Tina Cipollari a Uomini e Donne. Non è la prima volta che il marito della De Filippi punzecchia la Cipollari: già in passato Maurizio ha avuto da ridire sui suoi modi.

Cosa aveva detto in passato Maurizio Costanzo su Tina

“Tina Cipollari e Gemma Galgani: spero che capiscano di doversi ridimensionare: ormai sono due personaggi importanti del trono over di Uomini e Donne, e ogni tanto i loro battibecchi sono simpatici e coloriti, però devono capire che a tutto c’è un limite”, aveva affermato lo scorso febbraio Costanzo. Un consiglio che non è stato ascoltato… la situazione cambierà presto alla luce di questa nuova ramanzina?