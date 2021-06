Tina Cipollari NON lascia Uomini e Donne: ci sarà nella nuova edizione

Tina Cipollari non lascerà Uomini e Donne, come si è vociferato nelle ultime settimane. Il rumor in questione ha fatto tremare il pubblico del programma di Maria De Filippi, soprattutto quella parte più affezionata alla storica opinionista. Se da una parte ci sono persone che avranno gioito all’idea di non vedere più Tina – d’altronde non si può piacere a tutti -, dall’altra c’è la maggior parte dei fan di Uomini e Donne pronto a mettere il lutto al braccio in caso di un suo addio. Tina è diventata una delle colonne portanti del programma, sarebbe impensabile lo studio senza di lei. E anche Gemma Galgani dovrà rassegnarsi: Tina Cipollari ci sarà a settembre a Uomini e Donne.

La conferma è arrivata dalla rubrica A lume di candela di Dagospia. Nella notizia si legge che quella circolata nei giorni scorsi è solo una fake news, e non è neanche la prima volta che viene diffusa. Spesso tra una stagione e l’altra di Uomini e Donne si parla di un addio di Tina Cipollari, ma stavolta la fake news era supportata da un’altra novità. L’opinionista si è trasferita a Torino per amore del suo compagno Vincenzo. Non abitando più a Roma, qualcuno ha pensato che avrebbe anche lasciato il programma, non solo la Capitale. Per fortuna le due città sono ben collegate, per cui non sarà difficile raggiungere gli studi Elios per le registrazioni, una volta a settimana. Anche durante la stagione che si è appena conclusa la redazione organizzava due registrazioni in due giorni consecutivi, per questo Tina non dovrà fare su e giù più volte a settimana.

Tutto è bene quel che finisce bene, quindi. Tina Cipollari ci sarà nella nuova stagione di Uomini e Donne, non ha intenzione di lasciare il programma né Maria ha intenzione di mettere alla porta la sua opinionista più amata. Il pubblico potrà ancora divertirsi con gli scherzi di Tina a Gemma, ma non mancheranno anche i siparietti con Gianni Sperti. Proprio quest’ultimo si rivela spesso fondamentale per i fuori onda, per esempio per la caduta dietro le quinte di non molto tempo fa.