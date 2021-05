Gemma Galgani, ‘agguato’ di Tina dietro le quinte: la dama si sente male

By

Tina Cipollari dietro le quinte di Uomini e Donne ha fatto un “agguato” a Gemma Galgani. A riportare l’episodio in studio ci ha pensato la stessa dama torinese, non appena è giunta di fronte alle telecamere. Si è subito scontrata con l’opinionista e, nel corso di questo primo battibecco, ha rivelato di aver subito un agguato da Tina. Inizialmente la Cipollari ha negato il tutto e le ha chiesto se ci fossero dei testimoni che potrebbero confermare.

Gemma è certa che Tina sia la testimone di se stessa e poi le ha fatto notare che sapeva già come era vestita, ovvero che portava un abito verde con i glitter. Maria De Filippi ha confermato questo particolare, affermando che c’è un filmato che testimonierebbe che Gemma sapeva già cosa indossava Tina. “Sei ferita? Allora qual è il problema?”, ha chiesto Tina, continuando a smentire. Ma ecco che poi lei stessa, ridendo, ha confermato il tutto.

“Ho piantato un urlo che mi sembrava si fosse sentito fino alla sbarra”, ha dichiarato Gemma. Ha fatto presente di aver fatto un salto per lo spavento e poi è entrata nel dettaglio. Tina si è improvvisamente presentata nel suo camerino, aprendo la tenda con forza. La Galgani era tranquilla nella stanzetta che aspettava di essere chiamata per entrare in studio. L’arrivo improvviso e irruento di Tina l’ha fatta spaventare, al punto che sentiva di avere i battiti accelerati.

La Cipollari ha rivelato ai presenti che Gemma avrebbe chiesto l’intervento della redazione e avrebbe preteso che qualcuno stesse fuori dal camerino a controllare. La Galgani, però, ha precisato che non ha assolutamente preteso nulla ed è tornata a parlare dello spavento. Gemma avrebbe, inoltre, chiesto alla redazione di sentire i battiti del suo cuore.

La redazione le ha offerto il caffè, ma lei ha preferito non accettare, in quanto sentiva appunto “i battiti a mille”. L’episodio che Gemma e Tina hanno raccontato a Uomini e Donne ha fatto divertire un po’ tutti. Anche il pubblico a casa, sui social, è apparso divertito. Sono tanti coloro che avrebbero voluto assistere a questa scena.

Le discussioni tra la Galgani e la Cipollari sono poi andate avanti. La dama torinese è tornata a parlare della fine della sua conoscenza con Aldo e ha avuto qualche battibecco con Isabella. Tra le due dame non regna di certo la pace, sebbene entrambe abbiano speso parole positive l’una nei confronti dell’altra, nel corso delle passate interviste.

Gianni Sperti, invece, si è scagliato contro Aldo: “Pensi di essere furbo, ma in realtà sei solo un para…o”. L’opinionista è convinto che il cavaliere abbia preso in giro Gemma.