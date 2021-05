UeD, Isabella sarà la nuova Gemma? Nasce l’idea e loro intervengono

L’arrivo dell’imprenditrice romana nel parterre del Trono Over ha attirato l’attenzione di tutti, ma sembra non voler in alcun modo prendere il posto della Galgani o essere la sua antagonista

Isabella Ricci sarà la nuova Gemma Galgani a Uomini e Donne? La prima è riuscita a conquistare, non solo i presenti in studio, ma anche il pubblico di Canale 5. Appare effettivamente come l’opposto della dama torinese, tanto che a detta di Gianni Sperti potrebbe diventare la sua antagonista. Isabella appare come una donna ferma nella sua posizione e abbastanza razionale, mentre Gemma continua a essere una sognatrice. Sono tra le più chiacchierate del Trono Over al momento e si confrontano in una doppia intervista sul Magazine del programma.

Non è di certo passato inosservato il savoir-faire di Isabella, new entry di questa stagione. Alcuni pensano, appunto, che possa diventare la nuova Gemma, ovvero “una sorta di versione duemilaventuno dell’altrettanto elegante dama torinese più razionale e disincantata”. Questa è un’idea lanciata sul web, ripresa dal nuovo numero del Magazine. Però, va segnalato che si tratta di una situazione che non piace a nessuna delle due dame del parterre, non per una questione di competizione, ma perché nutrono rispetto l’una nei confronti dell’altra.

Inoltre, credono entrambe nella propria unicità. Isabella fa notare che lei e Gemma sono due donne che non possono essere paragonate tra loro, neanche lontanamente. Questo non vuol dire che una sia migliore dell’altra, ma che hanno età diverse e modi di vedere la vita opposti. Per Isabella è come se venissero da “due mondi opposti”. Detto ciò, ammette di stimare molto la Galgani, come ha fatto notare anche in studio durante i suoi interventi, sebbene sia sembrato il contrario. Dall’altra parte, la Galgani pensa che ognuno di noi sia “unico e speciale, senza versione vecchie e nuove”.

Spende delle parole belle nei confronti di Isabella e ammette di ritrovarsi sotto un aspetto: sono entrambe donne indipendenti. Nonostante ciò, hanno ampiamente dimostrato di avere due modi completamente diversi di viversi una conoscenza. La Ricci preferisce fare delle valutazioni, non lasciandosi trascinare troppo dalle emozioni. Ma questo non vuol dire che non sia una persona ricca di entusiasmo e passione. Si definisce comunque “una donna che ragiona”. Ha imparato molto dalle delusioni nella sua vita e, per tale motivo, preferisce stare con i piedi per terra.

Invece, per Gemma “cuore e ragione percorrono quasi sempre strade diverse”. Le piace accettare le sfide a Uomini e Donne e non le importa se le daranno delle delusioni. Sebbene siano quasi agli antipodi, a Isabella e Gemma è capitato di frequentare gli stesso uomini, come Biagio Di Maro e Aldo Farella.

In queste ultime settimane si è parlato spesso di un’uscita di scena di Gemma Galgani dal programma. A dire la sua ci ha pensato anche Gianni, che non immagina il programma senza la dama torinese.